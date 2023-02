Keine Wiedervereinigung mit Cristiano Ronaldo: Marcelo wechselt zu Fluminense

Nach 16 Jahren zieht es Marcelo zurück zu dem Klub, bei dem er seine ersten Schritte als Profi unternahm.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Marcelo wechselt zu Fluminense. Am Freitagnachmittag verkündete der Traditionsklub den Transfer offiziell. Für Marcelo ist es die Rückkehr zu seinem Heimatverein. Da er vereinslos war, heuert er ablösefrei in Rio de Janeiro an.

WAS IST DER HINTERGRUND? Marcelo spielte bis vor wenigen Tagen noch für Olympiakos Piräus, überraschend trennten sich dann die Wege. Der noch bis zum Saisonende gültige Vertrag des 34-Jährigen beim Rekordmeister Griechenlands wurde nach nur fünf Monaten aufgelöst.

Griechische Medien berichteten davon, Marcelo habe lukrative Offerten aus dem Ausland vorliegen. Laut UOL Esporte zeigte vor allem Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr Interesse an dem Linksverteidiger.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Marcelo stammt aus der Jugend Fluminenses. Anfang 2007 wechselte er für 6,5 Millionen Euro zu Real Madrid. Dort spielte er 15 Jahre lang und gewann unter anderem fünfmal die Champions League sowie sechs spanische Meisterschaften. Im Sommer 2022 folgte der ablösefreie Abgang nach Piräus.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

imago images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der Saison 2022/23 kam Marcelo für Olympiakos auf zehn Einsätze, in denen ihm drei Tore gelangen.