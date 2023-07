Max Kruse lehnte offenbar lukrative Angebote ab - und verdient beim SC Paderborn maximal 500.000 Euro

Max Kruse hat sich bekanntlich dem SC Paderborn angeschlossen und kickt in der 2. Liga. Dabei hatte er wohl lukrativere Angebote.

WAS IST PASSIERT? Max Kruse hat vor seiner Unterschrift beim Zweitligisten SC Paderborn angeblich lukrative Angebote aus den USA abgelehnt. Das berichtet die Sport Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach seien mit St. Louis City, Vancouver Whitecaps, Philadelphia Union und Red Bull New York gleich vier Klubs aus der Major League Soccer am 35-jährigen Stürmer interessiert gewesen.

Stattdessen unterschrieb Kruse für ein Jahr beim SCP. Er soll dafür mit allen Prämien und Sonderzahlungen maximal 500.000 Euro kassieren. Beim VfL Wolfsburg soll der frühere deutsche Nationalspieler 3,8 Millionen Euro pro Saison verdient haben.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn oben angreifen", hatte Kruse nach seiner Unterschrift erklärt: "Die Motivation, es allen noch einmal zeigen zu wollen, war über die ganzen zehn Monate da. Ich glaube, wenige haben erwartet, dass ich mich überhaupt fit halte. Von daher werde ich ja in drei, vier Wochen zeigen können, wie fit ich wirklich bin." Wolfsburg hatte sich im November 2022 von Kruse getrennt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kruse begann seine Karriere als Profi 2007 bei Werder Bremen. Über die Stationen St. Pauli, Freiburg, Gladbach, Fenerbahce und Union Berlin landete er 2022 bereits zum zweiten Mal bei den Wölfen.