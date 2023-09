Manchester United: Idol Roy Keane attackiert? Die Polizei ermittelt

Die Londoner Polizei hat Ermittlungen wegen eines angeblichen tätlichen Angriffs auf den früheren Fußball-Star Roy Keane aufgenommen.

WAS IST PASSIERT? Keane soll am Sonntag am Rande des Premier-League-Spiels seines früheren Klubs Manchester United beim FC Arsenal (1:3) von einem Mann attackiert worden sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 52-Jährige war dort als TV-Experte im Einsatz. Aufnahmen in den Sozialen Medien zeigen eine hitzige Auseinandersetzung, an der auch Keanes Experten-Kollege Micah Richards beteiligt war. Nach Angaben des TV-Senders Sky, für den das Duo arbeitet, soll Richards versucht haben, zu schlichten.

Der 35-Jährige hält den mutmaßlichen Angreifer in der Video-Sequenz an dessen Shirt fest und redet wie Keane auf diesen ein. Laut Sky, das die polizeilichen Ermittlungen wie die Behörden selbst bestätigte, soll Keane vor der kurzen Aufnahme attackiert worden sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/Twitter

Getty/Twitter

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Arsenal teilte mit, man wisse von dem Vorfall und kooperiere bei den Ermittlungen mit der Polizei.