Manchester United vs. Aston Villa live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung des FA-Cups

Heute Abend (10. Januar 2022) ist Aston Villa zu Gast bei Manchester United. Die Partie der 3. Runde des FA-Cups wird um 20:55 Uhr im Old-Trafford-Stadion in Manchester angepfiffen.

Beide Teams trafen in der Geschichte des FA-Cups bereits viermal aufeinander, bisher ging immer Manchester United als Sieger vom Platz. Das letzte Aufeinandertreffen im Pokal ist allerdings schon etwas her. Im Jahr 2008 gewann United durch die Treffer von Rooney und eines gewissen Cristiano Ronaldo. Dieser geht mittlerweile auch wieder für seinen alten Verein auf Torejagd. Ob Ralf Rangnick ihn heute Abend von Beginn an einsetzt, erfahren wir dann also pünktlich zum Anpfiff um 20:55 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Manchester United vs. Aston Villa heute live: Die Spieldaten im Überblick

Begegnung Manchester United vs. Aston Villa Wettbewerb FA-Cup Anpfiff 10. Januar - 20:55 Uhr Spielort Old-Trafford-Stadion

Manchester United vs. Aston Villa heute live: Läuft das Spiel im TV?

Leider nein, eine Übertragung des englischen Pokals im deutschen Fernsehen gibt es nicht. Demzufolge ist auch die heutige Partie nicht im Free-TV zu sehen. Trotzdem müsst Ihr nicht ganz auf eine Übertragung verzichten. Mehr dazu erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Manchester United vs. Aston Villa heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Die Übertragungsrechte für den englischen FA-Cup liegen beim Streamingdienst DAZN. Dort könnt Ihr ab 20:55 Uhr die kompletten 90 Minuten im STREAM sehen. Dafür braucht Ihr dann neben einem internetfähigen Gerät allerdings auch ein kostenpflichtiges Abo dort. Für dieses Abonnement bei DAZN werden monatlich 14,99 Euro oder jährlich 149,99 Euro fällig. Dafür erhaltet Ihr dann Zugriff auf das gesamte LIVE-STREAM-Programm. Was seht Ihr dann aber dort eigentlich alles?

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wie oben beschrieben startet die Übertragung der Partie pünktlich zum Anstoß um 20:55 Uhr. Begleitet werdet Ihr das Spiel über von Kommentator Tom Kirsten und Experte Sebastian Kneißl.

Manchester United vs. Aston Villa heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Natürlich gibt es von GOAL auch wieder einen LIVE-TICKER für die Partie. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht. Wer also nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern kann, dem wird dort weitergeholfen.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Manchester United vs. Aston Villa heute live: Die Austellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Austellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Manchster United vs. Aston Villa heute live: Die Übertragung im Überblick