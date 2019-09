1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die 3. Liga

Auch die 3. Liga hat die Länderspielpause hinter sich und startet mit Magdeburg gegen Duisburg in den 8. Spieltag. Goal erklärt, wo das Spiel läuft.

Der 8. Spieltag in der startet mit dem Freitagsspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem . Anstoß der Begegnung ist um 19 Uhr in der MDCC-Arena von Magdeburg.

Die Tabellennachbarn stehen nach sieben Spieltagen im Mittelfeld auf Platz sieben (Duisburg) und acht (Magdeburg). Ein mäßiger Start in die Saison, bedenkt man, dass beide Teams in der Vorsaison noch in der 2. antraten.

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: Das Duell in der 3. Liga im Detail

Duell Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg Datum Freitag, 13. September 2019 || 19 Uhr Ort MDCC-Arena, Magdeburg Zuschauer 27.000 Plätze

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: Wird die 3. Liga heute Abend live im TV übertragen?

Erfahrene Fans der 3. Liga werden wissen, dass ab und an Partien im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen werden. Doch ist Magdeburg gegen Duisburg eins davon? Goal klärt auf, wo die Partie läuft.

ARD oder die Dritten Programme - Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg heute live im Free-TV?

Das Freitagsspiel wird heute Abend von keinem frei empfangbaren Sender übertragen. Weder die ARD noch ein regionaler, öffentlich-rechtlicher Sender hat die Begegnung im Programm. Das Spiel läuft somit nur beim Pay-TV-Sender MagentaSport.

MagentaSport zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg heute live im TV

MagentaSport ist der hauseigene Fernsehsender der Telekom. Hier laufen sämtliche Spiele der 3. Liga live und in der Konferenz. Somit könnt Ihr auch Magdeburg gegen Duisburg heute Abend bei MagentaSport verfolgen.

Die Übertragung beginnt bereits 30 Minuten vor Anpfiff um 18.30 Uhr, wenn Euch Moderatorin Anett Sattler und Kommentator Alexander Mann begrüßen und durch die Partie begleiten.

Das Programm von MagentaSport ist allerdings nicht frei empfangbar. Um die Kanäle freizuschalten, müsst Ihr entweder bereits Telekom-Kunde sein, oder ein Abonnement abschließen. Die Preise für MagentaSport hat Goal für Euch in der Übersicht zusammengestellt:

Für Telekom-Kunden:

Solltet Ihr bereits einen Vertrag bei der Telekom besitzen, bekommt Ihr MagentaSport in den ersten zwölf Monaten gratis. Anschließend kostet das Abo 4,95 Euro im Monat.

Für Nicht-Kunden der Telekom:

Das Jahresabo bei MagentaSport bekommt Ihr für monatlich 9,95 Euro , solltet Ihr keinen Vertrag mit der Telekom besitzen.

bekommt Ihr für , solltet Ihr keinen Vertrag mit der Telekom besitzen. Das Monatsabo kostet hingegen monatlich 16,95 Euro, lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen.

Schaut für weitere Informationen am besten direkt auf der Website von MagentaSport vorbei.

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute Abend via LIVE-STREAM schauen - wie geht das?

MagentaSport überträgt sein Programm nicht nur auf den TV-Kanälen, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de. Magdeburg gegen Duisburg könnt Ihr somit auch auf mobilen Geräten mithilfe des Streams verfolgen.

Hier bekommt Ihr dasselbe Bild und denselben Ton wie in der TV-Übertragung, somit könnt Ihr Euch auch im Netz ab 18.30 Uhr reinklicken und die Vorberichte verfolgen. Unter diesem Link gelangt Ihr direkt zum Spiel.

Die Nutzung des LIVE-STREAMS ist jedoch auch im Internet nicht umsonst. Auch hier benötigt Ihr ein Abonnement. Die Informationen zu den Preisen findet Ihr entweder im obigen Abschnitt zur TV-Übertragung oder auf der MagentaSport-Website.

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: Goal informiert Euch via LIVE-TICKER

Ihr habt keinen Zugriff auf das Programm von MagentaSport? Keine Sorge, denn Goal informiert Euch mit dem LIVE-TICKER über alles Wichtige aus Magdeburg gegen Duisburg.

Der LIVE-TICKER steht Euch natürlich kostenlos zur Verfügung. Ihr findet den LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

📆 Die heutige Nachmittagseinheit ⚽️ entfällt kurzfristig - unsere Jungs trainieren individuell in Vorbereitung auf Duisburg.

________#EINMALIMMER 💙 pic.twitter.com/y85omuT6yF — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) 10. September 2019

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: Die Aufstellungen

Wer bekommt das Vertrauen der Trainer Stefan Krämer (Magdeburg) und Torsten Lieberknecht (Duisburg)? Die Antwort darauf findet Ihr hier, sobald die Aufstellungen bekanntgegeben wurden.

Klickt Euch dafür später noch einmal rein.