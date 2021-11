Conference League: Maccabi Haifa vs. Union Berlin 0:1 - der TICKER zum Nachlesen

Union Berlin bekommt sein "Endspiel" um den Einzug in die Zwischenrunde der Conference League. Der Fußball-Bundesligist gewann das Auswärtsspiel bei Maccabi Haifa mit 1:0 (0:0) und verhinderte nur mit Mühe das vorzeitige Aus in der Gruppenphase. Das Siegtor für lange Zeit enttäuschende Unioner erzielte Verteidiger Julian Ryerson in der 66. Minute.

Im letzten Vorrundenspiel in zwei Wochen zu Hause gegen Slavia Prag können die Eisernen die Tschechen noch vom zweiten Tabellenplatz verdrängen. Dafür bedarf es aber einer besseren Leistung als im Sammy Ofer Stadium von Haifa, in dem Union zu keiner Zeit an die starke Vorstellung vom Derbysieg fünf Tage zuvor gegen Hertha BSC (2:0) anknüpfen konnte.

Maccabi Haifa vs. Union Berlin 0:1 (0:0)

Tore 0:1 Ryerson (66.) Aufstellung Haifa Cohen - Raz Meir, Planic, Gershon, Goldberg - Haziza, Rodriguez, Fani - Chery, David, Donyoh Aufstellung Union Rönnow - Ryerson, Baumgartl, Friedrich, Knoche, Puchacz - Haraguchi, Khedira, Möhwald - Awoniyi, Kruse

Das soll es von dieser Stelle aus der ECL gewesen sein. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.

Im Parallelspiel trennten sich Slavia und Feyenoord 2:2, das heißt auch, dass sich auf den letzten Drücker die Ausgangsposition für Union hinsichtlich des letzten Gruppenspiels schlagartig verbessert hat. Denn in der Tabelle haben die Tschechen jetzt nur noch einen Zähler Vorsprung auf die Eisernen. Ein Sieg im letzten Gruppenspiel wäre gleichbedeutend damit, dass Union auch weiter international spielen darf. Feyenoord steht nach dem Remis als Gruppensieger fest, Maccabi ist bereits ausgeschieden.

Ein Fußballfest war es nicht. Aber am Ende fährt Union mit einem Dreier wieder nach Hause und wahrt sich so eine Minimalchance auf das Erreichen der Zwischenrunde. Das war ein solider Auftritt der Berliner gegen ein ausgesprochen harmlosen Gegner. Der Sieg geht in Ordnung, hätte aber auch nicht höher ausfallen dürfen. DIe Gerechtigkeit hat gesiegt.

90.+5. | Und dann ist Schluss in Haifa. Und das ist auch gut so.

90.+4. | Gelbe Karte nochmal für Ali Mohamed Muhammad Al Faz,

90.+3. | Nachgespielt werden übrigens vier Minuten.

90.+1. | Tatsächlich: Die beste Chance der gesamten Partie für Maccabi. Chery hält vom rechten Strafraumeck direkt drauf. Rönnow lenkt den Ball über die Latte. Um wirklich gefährlich zu werden, kam der Schuss zu mittig.

90.+1. | Gelbe Karte für Timo Baumgartl.

89. | Einen Treffer haben die Israelis in der ECL bisher erzielt, und es deutet nichts, aber auch gar nichts dahin, dass dieser Treffer heute noch ein Brüderchen bekommt. Das bleibt im Angriffsdrittel einfach unglaublich harmlos. Planic mit einem Kopfball aus 22 Metern!

86. | Und für den angeschlagenen möglichen Matchwinner Ryerson kommt Jaeckel.

85. | Goldberg macht bei Maccabi für Levi Platz.

85. | Ah, jetzt werden auch noch die letzten Wechsel verbraten.

84. | Da haben die Eisernen mal ein wenig Raum für einen Konter, denn natürlich muss Maccabi langsam auch ein bisschen aufmachen, aber der Vortrag ist viel zu behäbig. Und der Flügelwechsel von Voglsammer kostet auch zusätzlich Zeit. Mehr als ein Einwurf springt am Ende nicht dabei heraus.

80. | Und da Slavia das Hinspiel gegen Union 3:1 gewann, haben die Prager eine ziemlich gute Ausgangsposition.

79. | Kurzer Blick rüber nach Prag: Slavia führt 2:1 gegen Feyenoord. Aktuell wäre Maccabi raus, für Union stünde ein echtes Endspiel gegen die Prager an.

76. | Gilt auch für die Maccabi-Einwechselspieler, das mit dem Einsatz. Hätten wir VAR in der ECL, wäre Atzili jetzt runtergeflogen. Hält beim Schuss von Ryerson voll den Fuß drüber. Aber voll. In dieser Brutalität sieht man das äußerst selten. Ryerson muss behandelt werden. Das ist unmittelbar nachvollziehbar.

74. | Voglsammer setzt für die Schlussphase Awoniyi.

74. | Den Einwechselspielern der Eisernen ist ein gewisser Einsatzwille nicht abzusprechen. Nach eben Prömel übertreibt es jetzt auch Becker mit dem Einsatz.

70. | Außerdem geht Haziza runter, Tawatha kommt.

70. | 20 Minuten vor dem Ende kommt Sahar für David ins Sturmzentrum bei Maccabi.

70. | Prömel kassiert eine Verwarnung für einen sehr körperbetonten Einsatz gegen Haziza im Mittelfeld. Die Karte ist vielleicht etwas übertrieben.

68. | Das war mal eine Einwechslung, die von Becker, die sich schnell auszahlte. Nach einer 124 Minuten währenden Torflaute ist Union endlich mal wieder erfolgreich. Für Ryserson ist es völlig überraschend der erste Treffer in der ECL.

Toooooor!! Maccabi Haifa vs. Union Berlin 0:1 - Torschütze: Ryerson

66. | Tooor! Maccabi Haifa - UNION BERLIN 0:1. Holla, das ging jetzt aber schnell. Kruse verlängert einen Einwurf auf der linken Seite mit der Hacke in den Lauf von Becker, der zur Grundlinie marschiert, sich dabei stark behauptet und an den Elfmeterpunkt flankt, Ryerson kann unbedrängt wuchtig einnicken.

64. | Und Becker ersetzt Möhwald.

64. | Für Haraguchi kommt Prömel.

63. | Dann schauen wir mal: Puchacz weicht für Gießelmann.

63. | Auch Berliner Wechsel kündigen sich an. Urs Fischer scheint das halbe Team auswechseln zu wollen. Wer kann das nicht nachvollziehen?

61. | Außerdem macht Donyoh für Atzili Platz.

61. | Abu Fani hat Feierabend, für ihn betritt Ali Mohamed das Spielfeld.

57. | Nächster Versuch: Ryerson mit einer Flanke von der rechten Seite, aber viel zu nah ans Tor. Aber hier deutet sich schon eine Erhöhung der Schlagzahl durch die Gäste an.

55. | GUTE Kombination der Berliner: Kruse kurz auf Khedira, der sucht Awoniyi im Strafraum, der sich den Ball aber einen Tick zu weit vorlegt. Die Berliner bleiben dran, Kruse hält aus 25 Metern drauf, und der streicht gar nicht so weit am rechten Winkel vorbei!

54. | Näher kommt Maccabi nicht ans Tor, als hält Abu Fani einfach mal aus 30 Metern drauf. Rönnow steht aber in der Mitte des Tores im Weg.

52. | Zunächst wirkt es jetzt so, als würden die Berliner ein kleines bisschen höherschieben. Zunächst spielt sich viel in der Maccabi-Hälfte ab. Und bei Ballverlust wird nun auch früher gestört. Damit haben die Israelis sichtlich Probleme.

47. | Besserung verspricht die Statistik: Keine Mannschaft konnte den Gegner häufiger daran hindern ( 4 von 5), in der ersten Hälfte ein Tor zu erzielen, als Haifa. Nach einer schnellen Kombination sind die Israelis im Strafraum, Meir sucht mit dem Querpass David, im letzten Moment ist jedoch Ryerson dazwischen. Sonst wäre das eine heikle Aufgabe für Rönnow geworden.

46. | Die gute Nachricht, beide Teams spielen mit unverändertem Personal. Also hat sich keiner verletzt.

46. | Das Spiel läuft wieder.

Halbzeit | Ist ja nicht ganz uninteressant, deshalb der Blick aufs Parallelspiel. Zwischen Slavia und Feyenoord steht es zur Pause 1:1.

Halbzeit | Es täte dem Wettbewerb sicherlich gut, wenn seine Spiele an den Anfang der internationalen Woche gelegt würden. Aber gerade nach dem Champions-League-Spielen ist das schon ziemlich harte Kost. Jede Menge Ballaststoffe, kein Geschmack, keine Vitamine, kein Aroma. Schüsse aufs Tor: 1:0. Und über den Maccabi-"Schuss aufs Tor" sollte man wirklich noch einmal diskutieren. Expected Goales: 0,25: 0,07. Oh, la, la. Der Ballbesitz ist praktisch ausgeglichen.

45.+2. | Halbzeitpause in Haifa!

45. | Schneller Doppelpass zwischen David und Donyoh, und so kommt es aus 20 Metern zu einem echten Abschluss. Der kommt auf jeden Fall in die Wertung, auch wenn der Schuss in den zweiten Stock ging. Bisher war das die beste Möglichkeit der Partie.

42. | Frage zum Nachdenken für die Pause: Eine Chance, die verpufft. Macht die ein Geräusch?

41. | Abschluss Maccabi! Schnelles Passspiel vor dem Union-Strafraum. Am Ende legt Chery mit der Hacke für Abu Fani auf, dessen Schuss jedoch geblockt wird an der Strafraumgrenze. Rönnow hätte fast eingreifen müssen. So nah waren wir noch nie an einem echten Torschuss!

39. | Konter Union: Haraguchi raus auf Puchacz, der flankt, müsste seine fünfte oder sechste Hereingabe inzwischen sind. Diesmal findet er sogar einen eigenen Mann. Aber zum Abschluss kommt es nicht, weil Ryerson den Ball in den Rücken der Abwehr nicht wirklich unter Kontrolle bringen kann. Übrigens: Ballbesitz 50 Prozent. Das Team für diesen Wert dürfen Sie sich aussuchen.

37. | Schauen wir auf die Torschüsse, lesen wir folgende Statistik: Maccabi 1, Union 0. Das ist schon ziemlich großzügig gerechnet. Ich musste gerade scharf nachdenken, was mit dem Torschuss Maccabis gemeint war. Das sind heitere Erinnerungen.

35. | Puchacz muss hier ganz schön was einstecken, eben ein Knie gegen den Steiß, jetzt ist ihm jemand auf den Fuß getreten, was offensichtlich im ersten Moment ziemlich wehtut. So kann man Flanken auch verhindern.

Maccabi Haifa vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

33. | Chery geht mit breiter Brust auf Baumgartl zu und wuchtet den um. Dafür gibts die erste Verwarnung der Partie. Schwer zu sagen, was der Situation vorausging, sind da irgendwelche Worte gefallen.

29. | Wenns mal bei Maccabi in die Offensive geht, sieht das bis in Strafraumnähe ja ganz gefällig aus. Aber wie daraus mal ein Treffer entstehen soll, erschließt sich noch nicht. Höchstens für die Berliner, weil sich ein Konter ergibt, wie gerade über Ryerson, der viel Feld vor sich hat, aber mit seinem blinden Querpass vor dem Strafraum nur eines der wenigen Abwehrbeine findet. Da wäre mehr drin gewesen. Jedenfalls mehr als nichts.

27. | Das war schon interessanter: Awoniyi setzt Kruse im Mittelfeld ein, der tanzt seinen Gegenspieler aus und legt raus auf Puchacz, dessen Flanke geht jedoch den Weg aller Flanken bisher. Aber, rein optisch, jetzt Union wieder mit leichtem Übergewicht. Wie passend, dass dann Kruse übernimmt.

26. | Kruse schlägt den Freistoß direkt ins Toraus. War wahrscheinlich anders geplant.

25. | Ein Schützenfest wird es wahrscheinlich auch nicht. Khedira holt einen Freistoß 30 Meter vor dem Strafraum von Maccabi heraus. Vielleicht geht ja was nach Standards.

22. | Die Union-Flanken ohne Abnehmer, das waren immerhin Strafraumannäherungen. Maccabi ist uns solche noch schuldig. Aber hey, fünf Torschüsse pro Partie, die muss man sich natürlich auch einteilen.

20. | Die Prognose mit dem "viel Ballbesitz für die Gäste" ziehe ich zurück, behandeln Sie die Aussage am besten so, als hätten Sie sie nie gelesen. Ryerson bricht über die rechte Seite durch und bringt eine flache Hereingabe in den Torraum. Hat natürlich wieder Cohen.

17. | Zweite Ecke Union, diesmal von der rechten Seite. Wieder übernimmt das Kruse. Und wieder landet erst der zweite Ball bei einem Berliner. Die Gäste gehen die Sache vorsichtig an und bauen über Rönnow neu auf. Auf den ersten Blick wirkt das umständlich.

15. | In der Anfangsphase sah das an sich sehr souverän aus, was die Berliner zeigten. Doch mittlerweile gleitet ihnen das Spiel aus der Hand. Richtig torgefährlich wurden die Gastgeber noch nicht. Aber wenn Union so weitermacht, ist das nur eine Frage der Zeit.

12. | Aber das Spiel bleibt vorerst in der Berliner Spielhälfte, vor allem sorgen dafür ein paar schlampige Aufbaupässe, die die Israelis immer wieder ins Spiel bringen. Das wirkt gerade defensiv etwas unsicher bei den Eisernen.

11. | Und der war gar nicht schlecht. Haziza führt kurz aus, bekommt den Ball zurück und zieht zur Grundlinie, allerdings findet seine scharfe und flache Hereingabe keinen Abnehmer.

11. | Wechseln wir auf die Gegenseite für den ersten Eckstoß von Maccabi.

8. | Und so läuft der Ball nun lange und ausführlich durch die Reihen der Eisernen, eine verunglückte Flanke von der rechten Außenbahn bringt den Berlinern den ersten Eckstoß ein. Der Ball von Kruse kann jedoch geklärt werden. Und der zweite Ball ist dann zügig weg.

7. | Nach gut sechs Minuten zeichnet sich ab, dass das eine Partie mit viel Ballbesitz für die Gäste wird.

5. | Wenig aufregend verlaufen die ersten Minuten, beide Teams operieren noch viel mit langen Bällen. Union versucht gerade, ein wenig Spielkultur in die Partie zu bekommen. Puchacz mit dem nächsten Versuch, wieder geht es auf links zur Grundlinie, aber die Flanke kommt erneut zu nah an den Kasten. Cohen sichert, wenn auch erst im Nachfassen.

2. | Und auch erst vier Gegentore gabs für Maccabi. Union steht schon bei acht. Gleich die Berliner mit dem ersten Vorstoß über die linke Seite, die Flanke von Möhwald kommt allerdings viel zu nah ans Tor. Cohen kann den Ball sicher abfangen.

1. | Ich habe eben schon gesagt, dass Maccabi erst einen Treffer erzielt hat. Ja, aber damit haben die Israelis immerhin auch schon vier Punkte geholt. Das ist durchaus beachtlich.

1. | Die Partie hat begonnen.

vor Beginn | Wir bekommen es heute Abend mit einem slowakischen Schiedsrichterteam zu tun, falls Sie das interessiert. Michal Ocenas pfeift, Peter Bednar und Daniel Polacek laufen rauf und runter. Vierter Offizieller ist Martin Dohal. Einen VAR gibts nicht. Wahrscheinlich zu teuer.

vor Beginn | Noch was aus unserem statistischen Arsenal: Maccabi hat von allen Teams in der Conference League am wenigsten Abschlüsse. Und keines hat weniger Tore.

vor Beginn | Und Union? Präsentiert sich auch in dieser Saison wieder blendend, von der Doppelbelastung (mit DFB-Pokal sogar Dreifachbelastung) ist wenig zu spüren, wobei es bisher auf europäischer Ebene natürlich nicht so gut lief. Von den letzten elf Pflichtspielen haben die Köpenicker nur drei verloren: Die beiden ECL-Spiele gegen Feyenoord und das Bundesligaspiel gegen die Bayern.

vor Beginn | Zunächst ein Blick auf den 13-maligen und amtierenden Meister aus Israel. Aktuell rangiert der Klub aus der drittgrößten Stadt Israels auf Rang 2, zwei Zähler hinter Hapoel Beer Sheva. In der heimischen Liga ist Maccabi seit vier Spielen ungeschlagen, in diese Phase fielen auch die beiden Spiele gegen Slavia Prag (1:0 und 0:1).

vor Beginn | Bei einer Niederlage heute ist Union raus aus dem Rennen, bei einem Remis hängt alles davon ab, dass Slavia nicht gewinnt. Aber all das ist Schnee von morgen, die Ausgangslage vor dem nächsten Gruppenspiel können wir uns nach dieser Partie immer noch genauer anschauen.

vor Beginn | Ganz ähnlich sieht es für Union aus: Zwei Siege in den letzten beiden Spielen müssen her. Heute gegen Maccabi, in zwei Wochen dann gegen Slavia. Sollten die Tschechen heute verlieren, reicht den Berlinern ein herkömmlicher Sieg im Rückspiel gegen Slavia. Sollten die Tschechen heute gewinnen, muss in zwei Wochen für Union nicht nur ein Sieg her, sondern auch einer, der den direkten Vergleich zu Gunsten der Eisernen entscheidet.

vor Beginn | Von einem Endspiel für beide Teams habe ich gesprochen. Warum dem so ist, schauen wir uns im Folgenden an. Union (3 Punkte) und Maccabi (4) haben beide noch Chancen, in die nächste Runde einzuziehen. Die Berliner allerdings nur über den Umweg der Zwischenrunde, denn Tabellenführer Feyenoord (10) ist für die Eisernen schon außer Reichweite. Nicht jedoch Slavia (6). Maccabi könnte sogar noch Gruppensieger werden, Vorraussetzung sind zwei Siege in den letzten beiden Spielen und heute eine Niederlage der Niederländer.

vor Beginn | Das Rückspiel in der Europa Conference League zwischen Maccabi Haifa und Union Berlin ist in dieser späten Stufe der Gruppenphase ein echtes Endspiel. Verlieren verboten - das gilt für beide Teams. Die Ausgangslage verspricht also viel Spannung und ... viel Taktik. Schauen wir uns die Geschichte mal näher an.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Conference League zum Duell Union gegen Haifa.

Maccabi Haifa vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Haifa:

44 Cohen - 25 Meir, 5 Planic, 55 Gershon, 3 Goldberg - 8 Haziza, 14 Jose Rodriguez, 16 Abu Fani - 10 Chery, 21 David, 11 Donyoh. - Trainer: Bakhar

Aufstellung Union Berlin:

1 Luthe - 25 Baumgartl, 5 Friedrich, 31 Knoche - 6 Ryerson, 8 Khedira, 26 Puchacz - 24 Haraguchi, 30 Möhwald - 10 Kruse, 14 Awoniyi. - Trainer: Fischer

Maccabi Haifa vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Die Tabelle vor der Partie heute

Platz Team Spiele Tordiff. Punkte 1. Feyenoord 4 4 10 2. Prag 4 2 6 3. Haifa 4 -3 4 4. Union 4 -2 3

Maccabi Haifa vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen haben in der Europa League erste Matchbälle für den direkten Achtelfinaleinzug. Union Berlin kämpft in der Conference League um seine letzte Chance.

Frankfurt/Main (SID) Matchbälle für die Euro-Adler und die Werkself, Kampf ums Überleben für die Eisernen: Die Vorzeichen für die deutschen Teams könnten vor dem 5. Spieltag im Europapokal kaum unterschiedlicher sein.

Während Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen mit einem Sieg den Gruppensieg und damit verbunden den direkten Achtelfinaleinzug in der Europa League bereits sicher hätten, braucht Union Berlin in der Conference League für seinen letzten Strohhalm unbedingt einen Dreier.

Mit nur drei Punkten aus vier Spielen stehen die Köpenicker bei ihrer Europa-Rückkehr nach 20 Jahren als Gruppenletzter mit dem Rücken zur Wand, eine Niederlage am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) beim israelischen Außenseiter Maccabi Haifa wäre der frühzeitige Knockout. "Unser Ziel ist es, in die nächste Runde zu kommen", sagte Unions Mittelfeldspieler Genki Haraguchi trotzig: "Wir haben noch zwei Spiele und müssen beide gewinnen."

Zur Unzeit ist nun auch die Personallage angespannt. Kapitän Christopher Trimmel und Cedric Teuchert fehlen rotgesperrt, dazu sitzt Angreifer Kevin Behrens nach seiner Corona-Erkrankung noch in Quarantäne.

Zumindest dürfen die laut Medienberichten zwei ungeimpften Spieler dank einer Ausnahmeregelung für Profisportler mit nach Israel reisen. Es werde kein Spieler ein Problem haben, "dort reinzukommen", sagte Manager Oliver Ruhnert dem kicker.

Die Europa-League-Spezialisten von Eintracht Frankfurt können derweil bis auf den Ausfall von Abwehrchef Martin Hinteregger nahezu sorgenfrei ins Heimspiel gegen das sieglose Gruppenschlusslicht Royal Antwerpen (21.00 Uhr/RTL) gehen. Wettbewerbsübergreifend gab es zuletzt drei Siege in Serie, dazu ist den Hessen die Teilnahme an der K.o.-Runde nicht mehr zu nehmen.

Ein Sieg gegen die Belgier reicht zum Gruppensieg. Damit könnte die Eintracht die unbequeme Zwischenrunde gegen einen Dritten der Champions League überspringen und stünde direkt im Achtelfinale.

"Wir haben schon extrem viel geschafft mit dem Überwintern in der Europa League", sagte Torhüter Kevin Trapp: "Aber unser großes Ziel ist es natürlich, dass wir als Erster durchgehen und unseren Platz verteidigen." Das Team dürfe nach der jüngsten Erfolgsserie "nicht abheben", forderte Trainer Oliver Glasner. Es sei "eine solch kämpferisch und fußballerisch gute Leistung" wie beim 2:0-Erfolg in Freiburg nötig.

Die Karten selbst in der Hand hat auch Bayer Leverkusen. Bei einem Sieg gegen Celtic Glasgow (18.45 Uhr/RTL+) ist der Achtelfinaleinzug gewiss, bei einer Niederlage allerdings sogar noch der komplette Europa-League-Knockout. "Klar ist: Wenn man diese Ausgangslage hat, will man diese Position festigen", sagte Trainer Gerardo Seoane.

Die zuletzt verletzten Patrik Schick, Lucas Alario, Karim Bellarabi und Charles Aranguiz könnten dabei zumindest wieder als Joker helfen.

