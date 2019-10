Peter Crouch hätte am liebsten an der Seite von Liverpool-Star Roberto Firmino gestürmt

Peter Crouch nennt Liverpools Robertio Firmino als seinen Traum-Sturmpartner und glaubt, Salah sei der wichtigste Teil des LFC-Angriffs.

Der ehemalige englische Nationalspieler Peter Crouch ist schwer beeindruckt von Liverpools Angreifer Roberto Firmino. Am ehemaligen Hoffenheimer schätzt Crouch vor allem dessen Uneigennützigkeit. "Ich hätte gerne mit Firmino gespielt. Aus der Sicht eines Stürmers ist er der Traumpartner", so der 38-Jährige in der Daily Mail.

"Kritiker sagen, er dribble zu viel", führte Crouch aus: "Aber wenn man genau hinsieht, macht er nie auch nur einen Übersteiger an Mittellinie, um zu imponieren. Alles dient nur dazu, Chancen zu kreieren."

Liverpool: Salah wichtigster Mann im LFC-Sturm

"Auch vor Mane habe ich riesigen Respekt. Für mich als Trainer wäre Mo Salah aber der eine Spieler im Liverpool-Angriff, ohne den nichts funktionieren würde", meinte er zu den beiden anderen Torjägern im Liverpooler Angriff.

Crouch beendete vor wenigen Monaten seine aktive Laufbahn. Zwischen 2005 und 2008 absolvierte er selbst 135 Pflichtspiele für die Reds.