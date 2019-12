FC Liverpool vs. FC Everton: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - alles zur Übertragung der Premier League

Vor dem 15. Spieltag der englischen Premier League steht der unangefochten auf Platz eins. Beim , der aktuell gegen den Abstieg kämpft, sieht die derzeitige Form jedoch anders aus. Das Liverpooler-Stadtderby startet heute Abend um 21.15 Uhr im Anfield Stadium .

Liverpool setzt derzeit nicht nur sportliche Ausrufezeichen, auch neben dem Platz gab LFC-Mittelfeldmann Georginio Wijnaldum ein wichtiges Statement ab und sprach sich entschieden gegen Diskriminierung aus. Sogar in einem Champions-League-Finale würde er bei rassischtien Anfeindungen den Platz verlassen, wie er vergangene Woche mitteilte.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels findet Ihr in diesem Artikel. Außerdem könnt Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen nachlesen.

Der Pay-TV-Sender Sky konnte sich für die aktuelle Spielzeit die Übertragungsrechte an der Premier League sichern. Hier läuft zu jeder Anstoßzeit ein Spiel live und in kompletter Länge. Auch Liverpool gegen Everton läuft heute Abend live bei Sky.

Ab 21 Uhr - 15 Minuten vor Anpfiff - startet die Berichterstattung auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD . Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begleitet Euch während der kompletten 90 Minuten am Mikrofon. Außerdem wird es am Mittwoch auch eine Konferenz aller Spiele geben.

Das Angebot von Sky steht jedoch nur Abonnenten zur Verfügung. Zu welchen Konditionen Ihr derzeit das Abo abschließen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite .

Sky bietet sein Programm nicht nur im Fernsehen an, auch im Internet können die Übertragungen des Bezahlsenders geschaut werden. Über die hauseigenen Streaming-Portale Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr heute Abend Liverpool gegen Everton live verfolgen.

Alle Sky-Kunden bekommen bei Vertragsabschluss einen Zugang zu Sky Go. Hier können alle Spiele, die im Fernsehen laufen, auch im Netz geschaut werden. Sky-Go-Kunden finden unter diesem Link den Login zum Portal.

Wer kein Konto bei Sky besitzt, kann sich für das heutige Spiel einen Zugang zu Sky Ticket besorgen und Liverpool gegen Everton dort schauen. Hier laufen dieselben Streams wie bei Sky Go, jedoch muss hier kein Abo für die TV-Sender abgeschlossen werden.

Im ersten Monat werden für das Sky-Ticket-Abo 9,99 Euro fällig, anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich. Hier bekommt Ihr alle weiteren Infos dazu.

Auch Goal, die größte Fußball-Webseite der Welt, ist beim Spiel live dabei und berichtet für Euch via LIVE-TICKER aus Liverpool. Hier werden Euch alle wichtigen Szenen im Minutentakt geschildert.

Neben den besten Aktionen von Mohamed Salah, Sadio Mane und Roberto Firmino werden dort auch interessante Zahlen und Statistiken aufbereitet. Klickt Euch über diesen Link direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal !

Bietet Liverpools Trainer Jürgen Klopp seine Top-Elf gegen Everton auf oder lässt er rotieren? Die Antwort bekommt Ihr hier, sobald die Aufstellungen offiziell verkündet wurden.

Schaut dafür später noch einmal rein!

We can confirm Fabinho suffered ankle ligament damage during our encounter with Napoli.