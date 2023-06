"Wundervolle Erfahrung": Lionel Messi bestätigt Abschied von PSG

Einen Tag nach Sergio Ramos bestätigt auch La Pulga seinen Abschied von Paris Saint-Germain.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat seinen Abschied von Frankreichs Meister PSG verkündet. Einen neuen Klub hat der argentinische Starstürmer noch nicht.

WAS WURDE GESAGT? Im Gespräch mit ESPN sagte Messi: "Ich bin glücklich, dass ich PSG repräsentieren durfte. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, in dieser Mannschaft mit solch guten Spielern zu spielen. Ich danke dem Verein für eine wundervolle Erfahrung in Paris."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis Vertrag bei PSG läuft nach zwei Jahren in wenigen Tagen aus. Trainer Christophe Galtier bestätigte bereits am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz, dass die Partie gegen Clermont Foot am Samstagabend Messis letzter Auftritt im Dress des Ligue-1-Titelträgers ist.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Messi will in den kommenden Tagen eine Entscheidung über seine Zukunft fällen. Sein Ex-Klub FC Barcelona bemüht sich ebenso um die Dienste des 35-Jährigen wie der MLS-Verein Inter Miami.

In der Pole Position soll sich aber Al-Hilal aus der Saudi Pro League befinden. Laut eines Berichts der Sport plant Al-Hilal die Verkündung des Messi-Transfers für den 6. Juni.