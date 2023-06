Barcelona-Trainer Xavi über Zukunft von Lionel Messi: "Hat mir gesagt, dass er sich nächste Woche entscheiden wird"

Wo spielt Lionel Messi in der kommenden Saison? Die Antwort auf diese Frage wird es offenbar schon bald geben.

WAS IST PASSIERT? Barcelonas Trainer Xavi steht mit Superstar Lionel Messi in Kontakt und hat verraten, dass der Weltmeister nach seinem feststehenden Abschied von Paris Saint-Germain zeitnah Klarheit über seine Zukunft haben will.

WAS WURDE GESAGT? "Er hat mir gesagt, dass er sich nächste Woche entscheiden wird", sagte Xavi der Mundo Deportivo. "Wir müssen ihn in Ruhe lassen. Wenn wir jeden Tag aufs Neue über Leo sprechen, hilft ihm das nicht weiter."

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Donnerstag hatte PSG-Trainer Christophe Galtier final bestätigt, dass Messi seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag in Paris nicht verlängern und die Franzosen verlassen wird. Bezüglich einer möglichen Rückkehr zu Barça betonte Xavi: "Ich habe es schon häufiger gesagt: Bei uns stehen ihm alle Türen offen. Ich bin der Trainer und ich weiß, dass er uns weiterhelfen würde, wenn er sich entscheidet, zu kommen."

Neben einem erneuten Engagement in Barcelona sind wohl ein Wechsel zu Al-Hilal in Saudi-Arabien oder ein Transfer in die MLS zu Inter Miami Messis weitere Optionen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach insgesamt 21 Jahren im Verein hatte Messi Barcelona im Sommer 2021 ablösefrei in Richtung PSG verlassen.

Für den französischen Meister gelangen dem 35-jährigen Argentinier in dieser Saison bislang 21 Tore und 20 Vorlagen. Am Samstag (21 Uhr live auf DAZN) wird Messi im Saisonfinale gegen Clermont Foot sein letztes Spiel für PSG bestreiten.