Zusage an Al-Hilal und Angebote aus der Premier League: Lionel Messi trifft in Kürze seine Entscheidung

Lionel Messis Zukunft ist Gegenstand von Spekulationen. Angeblich hat der Argentinier sich bereits entschieden.

WAS IST PASSIERT? In die Gerüchte um die Zukunft von Lionel Messi kommt neuer Schwung. Laut der argentinischen Olé zeigen mittlerweile auch mehrere Vereine aus der Premier League Interesse an dem Stürmer von PSG.

Sie könnten allerdings mit ihrem Werben zu spät kommen: Die Marca schreibt, Messi tendiere zu einem Wechsel zum saudischen Erstligisten Al-Hilal. Und Foot Mercato berichtet gar, sein Vater und Berater Jorge Messi habe dem Klub aus der Saudi Pro League bereits die Zusage gegeben. Der Deal soll ein Gesamtvolumen von 1,2 Milliarden Euro haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus. Eine Verlängerung ist mittlerweile kaum noch ein Thema, stattdessen bemühen sich mehrere Vereine um einen ablösefreien Transfer des Weltfußballers. Neben Al-Hilal und MLS-Klub Inter Miami ist vor allem der FC Barcelona an einer Rückkehr interessiert. Allerdings haben die Katalanen trotz der Abgänge von Jordi Alba und Sergio Busquets aktuell nicht die finanziellen Mittel, ihren Ex-Kapitän zu verpflichten.

Finanzielle Probleme hat Al-Hilal dagegen nicht. Messi soll unbedingt geholt werden und gemeinsam mit seinem Dauerrivalen Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) das Aushängeschild der saudi-arabischen Liga werden.

WAS WURDE GESAGT? Barça-Trainer Xavi gab in einem Interview mit der Sport die Hoffnung auf eine Verpflichtung Messis aber noch nicht auf. Er sagte: "Für mich gibt es keinen Zweifel, dass Messi, wenn er zurückkommt, uns fußballerisch helfen wird. Das habe ich den Präsidenten wissen lassen." Am Ende aber hänge es von dem Angreifer ab, ob ein erneutes Engagement im Camp Nou zustande komme.

WIE GEHT ES WEITER? Laut Transferexperte Fabrizio Romano wird Messi in den kommenden Tagen eine Entscheidung darüber fällen, wo es für ihn weitergeht. Zunächst steht für den frischgebackenen Meister der Ligue 1 aber noch das letzte Saisonspiel am 3. Juni gegen Clermont Foot auf dem Programm.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mit seinem Treffer zum 1:1 gegen Racing Straßburg bescherte Messi am Samstagabend PSG vorzeitig den nächsten Titel. Es war sein 21. Tor im 40. Pflichtspiel dieser Saison. Dazu kommen noch 20 Assists.