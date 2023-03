Der FIFA-Weltfußballer-Award wurde für Lionel Messi zum Anlass, den Spielern und Mitarbeitern Argentiniens ein ganz besonderes Geschenk zu machen.

WAS IST PASSIERT? Nachdem Lionel Messi nun erneut der FIFA-Weltfußballer wurde, hat der 35-Jährige die Spieler und Mitarbeiter der argentinischen Nationalmannschaft beschenkt. Messi verschenkte 35 goldene 24-Karat-iPhones für die WM-Sieger im Wert von 200.000 Euro. Jedes Handy ist dabei komplett individuell gestaltet und trägt den Namen und die Nummer des jeweiligen Spielers sowie das argentinische Wappen.

Die auffälligen Handys wurden am Samstag in die Pariser Wohnung geliefert, in welcher der Superstar derzeit wohnt, und sie sollen nun verteilt werden.

WAS WURDE GESAGT? "Lionel ist nicht nur der Goat, sondern auch einer der treuesten Kunden von iDesign Gold und hat sich ein paar Monate nach dem WM-Finale bei uns gemeldet", sagte der CEO von iDesign Gold, wo Messi die Handys kaufte gegenüber der Sun.

"Er sagte, er wolle ein besonderes Geschenk für alle Spieler und Mitarbeiter, um den unglaublichen Sieg zu feiern, aber er wollte nicht das übliche Geschenk einer Uhr", führte er weiter aus und ergänzte: "Also schlug ich goldene iPhones vor, auf denen die Namen der Spieler eingraviert waren, und er war von der Idee begeistert."

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Dezember 2022 gewann Lionel Messi zum ersten Mal in seiner Karriere mit Argentinien die Weltmeisterschaft, inzwischen wurde der PSG-Star auch zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

Als Liverpool 2019 zum sechsten Mal die Champions League gewann, erhielten alle 27 Spieler der Mannschaft sowie Trainer Jürgen Klopp ebenfalls von der Firma iDesign Gold jeweils ein personalisiertes Handy.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/IDESIGN GOLD