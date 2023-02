FIFA The Best: Lionel Messi ist der Weltfußballer 2022

Es ist entschieden: Lionel Messi ist der FIFA-Weltfußballer des Jahres 2022. Das wurde am Montag während einer Gala in Paris bekanntgegeben.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi ist am Montag bei der FIFA-Gala The Best in Paris als Weltfußballer 2022 ausgezeichnet worden. Er setzte sich gegen Karim Benzema von Real Madrid und Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain durch.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei der FIFA-Wahl zum Weltfußballer zählen die Stimmen der Nationalmannschaftskapitäne, der Nationaltrainer, einer Journalistengruppe und der Fans jeweils zu einem Viertel. Es werden an drei Spieler jeweils Punkte vergeben, an den ersten fünf, an den zweiten drei und an den dritten einen Zähler.