FA Cup: Leeds United blamiert sich gegen Viertligist Crawley, Reality-Star kommt als Joker

Viertligist Crawley düpiert im FA Cup die Premier-League-Stars von Leeds - mit einem TV-Star in der Mannschaft.

Man stelle sich vor, ein Regionalligist blamiert im Pokal den ruhmreichen - und schickt in der Nachspielzeit als ultimative Demütigung Oliver Pocher auf den Platz. Gibts' nicht? Gibt's doch! Und zwar im englischen .

Naja, nicht ganz. Mark Wright, Joker beim sensationellen 3:0 von Viertligist Crawley Town im FA Cup gegen , ist ein "Star" des englischen Reality-TV, das schon. Der Mann war im Dschungelcamp, beim Pendant zu "Let's Dance" und hat auf der Insel den "Bachelor" moderiert. Ihn mit Pocher zu vergleichen, wäre dennoch ein bisschen unfair.

Mark Wright spielte für Londoner Spitzenklubs

Wright hat in der Jugend bei West Ham, Arsenal und Tottenham gespielt, ehe ihn das süße Leben vom Weg abbrachte - und er im Fernsehen landete. Im vergangenen Dezember nahm er seine Karriere im zarten Fußballeralter von 33 Jahren wieder auf - in Crawley, rund 30 km südlich von London. Die BBC dreht über ihn aktuell eine Dokuserie ("Die letzte Chance") - und bekam am Sonntag Hollywood-Stoff.

Getreu dem Motto "Ich bin ein Star - holt mich auf den Platz!" ( Daily Mail ) feierte Wright in der Schlussphase tatsächlich sein Profidebüt und war so Teil der Drittrunden-Sensation. Mit Aufsteiger Leeds verlor erstmals seit 34 Jahren ein Erstligist ein FA-Cup-Spiel gegen einen Viertligisten mit mindestens drei Toren. "Der einzige Trost", spottete der Guardian : "Der Gatwick Airport ist nur zehn Minuten entfernt." Crawleys "Helden" ( Telegraph ) zierten am Montag alle "Back Pages".

Crawley-Manager: "Wir waren heute Früh in der Kirche"

Dabei verbrachte der Klub, der wie Rekordmeister den Spitznamen "Red Devils" trägt, die meiste Zeit seiner 125-jährigen Geschichte im Amateurlager. 2011 gelang erstmals der Aufstieg in Liga vier, in den vergangenen fünf Jahren war Crawley dort nie besser als 14. Zwischen dem derzeit Sechsten der League Two und Leeds liegen stolze 62 (!) Tabellenplätze.

Wie die Sensation möglich war, obwohl Leeds nicht nur Reservisten aufbot? "Wir waren heute Früh in der Kirche und haben ein paar Kerzen angezündet", scherzte Teammanager John Yems. Als der Coup perfekt war, habe er seinen Jungs gesagt, "sie sollen ausgehen und den Abend genießen - aber das geht ja gar nicht. Das zeigt, wie gut ich auf dem Laufenden bin". Die Party stieg wegen der angespannten Corona-Lage in der Kabine, stilecht mit Schampus und Bier - und einem Fernsehstar.