Wegen 2:18 Minuten: Kuriose Strafe für den FC Bayern

Der deutsche Rekordmeister wird vom DFB wegen Unpünktlichkeit zur Kasse gebeten.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern ist für sein Fehlverhalten vor dem Bundesliga-Auftaktspiel bei Werder Bremen am 18. August vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel trat verspätet zur Ausrüstungskontrolle an. Die Partie im Weserstadion konnte daraufhin erst mit einer Verzögerung von 2:18 Minuten angepfiffen werden.

"Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig", teilte der DFB mit.

Für die Bayern dürfte die Strafe verschmerzbar sein, schließlich wurde das Spiel mit 4:0 gewonnen. Leroy Sané (4./90.), Harry Kane (74.) und Mathys Tel (90.+4) erzielten die Tore.

