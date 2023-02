Die Klub-WM 2023 ist in vollem Gange. Wann ist das erste Spiel von Real Madrid und wird es live in TV und STREAM gezeigt?

Bei der Klub-WM treten Jahr für Jahr Vereine aus den verschiedensten Ländern, die sich in der Vorsaison zum Sieger der jeweiligen Kontinentalmeisterschaft kürten, gegeneinander an. In diesem Jahr wird das Turnier in den marokkanischen Städten Rabat und Tanger ausgetragen, gespielt wird vom 1. bis zum 11. Februar 2023. Als europäischer Vertreter ist Champions-League-Sieger Real Madrid beim Turnier dabei. Wann ist das erste Spiel der "Königlichen" und wo läuft es live in TV und STREAM?

In der heimischen Liga steht Real Madrid hinter dem FC Barcelona "nur" auf dem zweiten Platz, trotzdem könnten die Spanier schon sehr zeitnah ihren nächsten Titel holen. Bei der Klub-Weltmeisterschaft ist der amtierende Champions-League-Sieger naturgemäß Favorit. Für Real-Trainer Carlo Ancelotti wäre es bereits der dritte Triumph, schon 2008 als Trainer der AC Mailand sowie 2015 mit Real war er siegreich.

Zurückgreifen kann er bei der Jagd nach dem dritten Titel aller Voraussicht nach auf David Alaba. Der Innenverteidiger fiel seit Anfang Januar angeschlagen aus, soll nach Angaben seines Trainers aber rechtzeitig fit werden. Nicht zur Verfügung steht definitiv Linksverteidiger Ferland Mendy, auch Lucas Vázquez wird voraussichtlich fehlen.

Real Madrid geht bei der Klub-WM an den Start. Wann ist das erste Spiel, wer ist der Gegner und wo läuft es live in TV und STREAM?

Klub-WM 2023: Wann ist das erste Spiel von Real Madrid? Infos zum Turnier

Wettbewerb: Klub-WM 2023 Zeitraum: 1. bis 11. Februar 2023 Austragungsorte: Rabat und Tanger (Marokko) Teilnehmende Teams: Al Ahly SC (Ägypten), al-Hilal (Saudi-Arabien), Auckland City FC (Australien), Flamengo Rio de Janeiro (Brasilien), Real Madrid (Spanien), Seattle Sounders FC (USA), Wydad AC (Marokko) Amtierender Titelträger: FC Chelsea (England)

Klub-WM 2023: Wann ist das erste Spiel von Real Madrid und wie ist der Modus bei dem Turnier?

Als Champions-League-Sieger greift Real Madrid, wie auch Flamengo Rio de Janeiro als Gewinner des südamerikanischen Pendants, erst im Halbfinale ein. Zuvor spielen die anderen fünf Teilnehmer die zwei Teams aus, die ebenfalls in der Runde der letzten Vier stehen werden. Der nachfolgende Spielplan gibt Euch eine Übersicht.

Klub-WM 2023: Wann ist das erste Spiel von Real Madrid und wer ist der Gegner?

Wie Ihr dem Zeitplan bereits entnehmen konntet, wird Real Madrid am 8. Februar um 20 Uhr deutscher Zeit in das Turnier eingreifen. Gespielt wird im Stade Moulay Abdallah in Rabat.

Der Gegner steht indes noch nicht fest, kann aber auf zwei Mannschaften eingegrenzt werden. Für Toni Kroos und Co. geht es gegen den Sieger der Partie Seattle Sounders vs. Al Ahly - der Einzug in das Endspiel sollte also das klare Ziel und auch möglich sein.

Klub-WM 2023: Läuft das erste Spiel von Real Madrid live im Free-TV?

Nein. Zwar übertrug der TV-Sender Sport1 in den vergangenen Jahren das Turnier, 2023 wird das aber nicht der Fall sein.

Nichtsdestotrotz könnt Ihr Real Madrid und Co. bei der Klub-WM live sehen - und das sogar kostenfrei.

Klub-WM 2023: Das erste Spiel von Real Madrid und alle weiteren Partien im LIVE-STREAM bei FIFA+

Die FIFA hat vor einigen Monaten ihren eigenen Streamingdienst mit dem Namen FIFA+ ins Leben gerufen.

Dort werden auch alle Partien der Klub-WM im LIVE-STREAM gezeigt. Das Angebot ist kostenlos und via App und Webbrowser abrufbar. Bei gängigen Anbietern wie DAZN oder Sky läuft das Turnier indes nicht.