Klub-WM 2023: Teams, Modus, Ort - alle Informationen zum Turnier

Bei der FIFA Klub-WM wird die beste Vereinsmannschaft der Welt gekürt. Aufgrund der WM 2022 in Katar findet das Turnier mit etwas Verzögerung statt.

Der Gewinner dieses Turniers darf sich als beste Vereinsmannschaft der Welt bezeichnen und trägt für ein Jahr ein besonderes Wappen auf den Trikots: die Rede ist natürlich von der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Aufgrund der WM-Endrunde der Nationalmannschaften 2022 in Katar, die in den Wintermonaten stattfand, wird der beste Verein der Welt für 2022 etwas später ermittelt.

Die Klub-WM 2023 ist also eigentlich die 2022er-Ausgabe des Wettkampfs. Doch wann findet diese statt? Welche Mannschaften sind dabei, und wo werden die Spiele ausgetragen? GOAL hat alle Antworten für euch.

Klub-WM 2023: Wann findet das Turnier statt?

Vor einer Woche fand am 13. Januar die Auslosung für die FIFA Klub-WM 2022 in Marokko statt. Bis das Turnier beginnt, dauert es nicht mehr lange: Vom 1. bis zum 11. Februar ermitteln sieben Vereine von verschiedenen Kontinenten der Welt die beste Klubmannschaft des Globus.

Samstag, der 11. Februar, stellt dabei den Finaltag dar. Um 16:30 Uhr lokaler Zeit - das Turnier findet in Marokko statt, für deutsche Fans gibt es also keine Zeitverschiebung - startet das Spiel um Platz drei, um 20 Uhr steigt das große Finale.

FIFA

Klub-WM: 2022er-Auflage in Marokko

Das Turnier Anfang Februar findet in Marokko statt. Das afrikanische Land fungiert zum dritten Mal als Gastgeber des Turniers. Gespielt wird in nur zwei Städten, Rabat und Tanger. Dabei findet das Eröffnungsspiel in Tanger statt, das Finale erhält Rabat.

Klub-Weltmeisterschaft 2023: Welche Teams sind dabei?

Insgesamt sieben Vereine von sechs kontinentalen Fußballverbänden nehmen an der Klub-WM teil. Als Grundlage für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft liegt in der Regel der Sieg bei der kontinentalen Champions League zugrunde.

Der afrikanische Fußballverband CAF ist der einzige, der zwei Teams bei der Klub-WM abstellt.

Team Qualifikation Verband Al-Hilal SFC Nominierung durch AFC Asiatischer Fußballverband Wydad CAF Sieger der CAF Champions League Afrikanischer Fußballverband Seattle Sounders FC Sieger der Concacaf Champions League Fußballverband Nord- und Zentralamerika sowie Karibik CR Flamengo Sieger der CONMEBOL Libertadores Südamerikanischer Fußballverband Auckland City FC Sieger der OFC Champions League Ozeanische Fußball-Konföderation Real Madrid Sieger der UEFA Champions League Europäischer Fußballverband Al Ahly FC Platz 2 CAF Champions League Afrikanischer Fußballverband

Spielplan der Klub-WM 2023: Wann spielt welches Team?

Real Madrid und CR Flamengo sind für die Halbfinalpartien gesetzt. In den drei Spielen, die zuvor stattfinden, ermitteln die übrigen Mannschaften die Gegner der Teams aus Europa und Südamerika. Der Spielplan sieht dabei wie folgt aus:

M1 - 1. Februar, 20 Uhr: Al Ahly FC vs. Auckland City FC

Al Ahly FC vs. Auckland City FC M2 - 4. Februar, 18:30 Uhr: Seattle Sounders FC vs. Sieger Partie M1

Seattle Sounders FC vs. Sieger Partie M1 M3 - 4. Februar, 15:30 Uhr: Wydad AC vs. Al Hilal SFC

Wydad AC vs. Al Hilal SFC M4 - 7. Februar, 20 Uhr: CR Flamengo vs. Sieger Partie M3

CR Flamengo vs. Sieger Partie M3 M5 - 8. Februar, 20 Uhr: Real Madrid vs. Sieger Partie M2

Real Madrid vs. Sieger Partie M2 M6 - 11. Februar, 16:30 Uhr: Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 3 M7 - 11. Februar, 20 Uhr: Finale

GettyImage

FIFA-Klub-Weltmeisterschaft: Die Rekordsieger des Turniers

Die Klub-WM der FIFA findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt, die erste Austragung war im Jahr 2000 in Brasilien. Mit Ausnahme der Jahre 2001 bis 2004 veranstaltet der Fußball-Weltverband das Turnier jährlich, meistens im Dezember.

Folgende Klubs konnten die FIFA-Klub-WM bislang gewinnen. Rekordsieger Real Madrid könnte in diesem Jahr den fünften Triumph einfahren und den Vorsprung damit ausbauen.