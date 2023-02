Klub-WM 2023 in Marokko: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und LIVE-STREAM?

Die Klub-WM 2023 in Marokko steht bevor. Wer zeigt / überträgt die Partien im TV und LIVE-STREAM, und welche Teams sind dabei?

Die beste Mannschaft der Welt wird traditionell bei der Klub-WM ermittelt. Vom 1. bis 11. Februar wird das beste Team des vergangenen Jahres in Marokko ermittelt, gespielt wird in den Städten Tanger und Riad. Die UEFA wird von Champions-League-Sieger Real Madrid vertreten, die Spanier gewannen den Titel bereits viermal. Aber wo läuft die Klub-WM 2023 live und wer zeigt / überträgt die Partien in TV und LIVE-STREAM? GOAL hat Infos gesammelt.

Nationaler und internationaler Spitzensport live auf DAZN: Jetzt anmelden!

Die 19. FIFA-Klub-WM steht vor der Tür. Insgesamt sieben Teams aus den verschiedensten Ländern der Welt duellieren sich vom 1. bis zum 11. Februar 2023 in Marokko und suchen den Nachfolger des FC Chelsea, der sich bei der vorherigen Ausgabe zur besten Vereinsmannschaft der Welt kürte. Als europäischer Vertreter reist Champions-League-Sieger Real Madrid zum Turnier und gilt auch als Favorit auf den Titel.

Für die "Königlichen" dürfte der brasilianische Klub Flamengo Rio de Janeiro als härtester Widersacher gelten. Traditionell greifen der europäische und der südamerikanische Vertreter erst in den Halbfinals in das Partie ein, zuvor spielen die restlichen fünf Vereine die anderen beiden Teams aus, die in der Runde der letzten Vier stehen. Wer das Turnier überträgt, welche Mannschaften überhaupt dabei sind und wie die einzelnen Partien aussehen, erfahrt Ihr nachfolgend.

Die FIFA Klub-WM 2023 findet vom 1. bis 11. Februar 2023 in Marokko statt. Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und LIVE-STREAM?

Klub-WM 2023 in Marokko: Wer zeigt / überträgt in TV und LIVE-STREAM? Infos zum Turnier

Wettbewerb: Klub-WM 2023

Datum: 1. bis 11. Februar 2023

Austragungsorte: Tanger und Riad (Marokko)

Teams: Al Ahly SC (Ägypten), al-Hilal (Saudi-Arabien), Auckland City FC (Australien), Flamengo Rio De Janeiro (Brasilien), Real Madrid (Spanien), Seattle Sounders (USA), Wydad AC (Marokko)

Amtierender Klub-Weltmeister: FC Chelsea (England)

Klub-WM 2023 in Marokko: Wird das Turnier live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Während die Klub-WM des vergangenen Jahres noch im Free-TV vom Sender Sport1 gezeigt wurde, überträgt das Unternehmen in diesem Jahr nicht mehr live.

Und auch die restlichen, frei empfangbaren Sportsender übertragen den Wettbewerb nicht. Im LIVE-STREAM ist das Turnier aber zu sehen.

Klub-WM 2023 in Marokko: Wird das Turnier im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Nach einer kurzen Registrierung bei FIFA+ habt Ihr Zugriff auf die Live-Übertragung der Klub-WM. Ihr müsst nichts weiter tun, als Euch kurz anzumelden. Der Abschluss eines Abos ist nicht notwendig.

Ihr könnt die LIVE-STREAMS im Anschluss sowohl über den Webbrowser als auch über die entsprechende App abrufen.

Klub-WM 2023 in Marokko: Spiele werden live von FIFA+ gezeigt / übertragen - Infos zum Spielplan

Der Modus der Klub-WM ist ein wenig unorthodox, aber relativ schnell erklärt. Als die beiden Teams, die am stärksten eingeschätzt werden, greifen Real Madrid und Flamengo erst im Halbfinale ein und haben somit nur zwei Spiele zu bestreiten.

Zuvor spielen die restlichen fünf Vereine die weiteren Teilnehmer der Halbfinal-Partien aus. Folgende Paarungen warten auf die Fans in den kommenden Tagen.

Klub-WM 2023 in Marokko: Fifa+ überträgt live in TV und STREAM - Ab 2025 Aufstockung auf 32 Teams

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat eine Aufstockung der Teams bei der Klub-WM und damit auch eine Vergrößerung des Turniers verkündet.

Ab dem Jahr 2025 sollen 32 Mannschaften aus aller Wert den Vereins-Weltmeister unter sich ausspielen, wie der Schweizer während der WM in Katar berichtete. Zudem soll in der Zukunft auch eine Klub-WM für Frauen eingeführt werden.

Klub-WM 2023 in Marokko: FIFA+ zeigt / überträgt im LIVE-STREAM - Die vergangenen fünf Klub-Weltmeister