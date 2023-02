Valentina Fradegrada: Das ist die Frau von Kevin-Prince Boateng

Kevin-Prince Boateng und Valentina Fradegrada schweben auf Wolke sieben - wir blicken auf die Frau des Hertha-Stars.

Kevin-Prince Boateng und Valentina Fradegrada präsentieren in den sozialen Medien oft, wie sehr die beiden auf Wolke sieben schweben.

Während der 35-Jährige in Deutschland ein bekannter Name auf und neben dem Fußballplatz ist, bleibt Valentina Fradegrada etwas unbekannter. Nun blickt GOAL auf die Frau des Ex-Barça-Stars.

Frau von Kevin-Prince Boateng: Wer ist Valentina Fradegrada?

Valentina Fradegrada wurde am 14. Mai 1991 in Bergamo (Mailand, Italien) geboren. Die Frau von Kevin-Prince Boateng arbeitet als Model.

Sie lebte einst in den USA und studierte Modedesign und Marketing, allerdings wurde Fradegrada erst durch Instagram wirklich bekannt.

Die 31-Jährige ist eine ausgebildete Balletttänzerin und lebt immer wieder in Los Angeles, um ihrem Job als Model nachzugehen.

Seit wann sind Kevin-Prince Boateng und Valentina Fradegrada zusammen?

Das Paar gab im Oktober 2021 in den sozialen Medien die Beziehung bekannt. Erst ein Jahr zuvor verkündeten Prince Boateng und Melissa Satta nach einer Beziehungspause, dass sie getrennte Wege gehen werden.

Ob Fradegrada zuvor verheiratet war, ist indes nicht bekannt.

"Wir haben uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Nach einigen Nachrichten und Telefonaten wussten wir direkt, dass es mehr wird", erzählte sie letztes Jahr der Bild.

Sind Kevin-Prince Boateng und Valentina Fradegrada verheiratet?

Tatsächlich sind Boateng und Fradegrada auch schon verheiratet.

Im vergangenen Jahr verkündete das Paar (erneut) bei Instagram: "Am 11. Juni heiraten wir auch im Metaverse! An einem Weltraumort zum ersten Mal auf der Welt! Morgen geben wir euch eine Überraschung!", schrieb Fradegrada damals in einer Story auf Italienisch.

Boateng trägt somit inzwischen schon den dritten Ehering. Zuvor heiratete er Jennifer Boateng und Melissa Satta.

(C)Getty Images

Haben Kevin-Prince Boateng und Valentina Fradegrada Kinder zusammen?

Kinder haben Kevin-Prince und Valentina noch nicht zusammen. Der Mittelfeldspieler wurde aber in seinen vorherigen Ehen bereits Vater.

Dabei ging jeweils ein Kind hervor - Jermaine-Prince Boateng und Maddox Prince Boateng. Auch mit seinen Kindern präsentierte sich der Halbbruder von Jerome Boateng auf Instagram bereits des öfteren.

Valentina Fradegrada Instagram: Auch als Influencerin bekannt

Valentina Fradegrada ist nicht nur als Model zu finden, auch auf Instagram ist die Boateng-Frau sehr aktiv. Dort zeigt sich die Italienerin durchaus freizügig, auch Bilder und Videos mit Kevin-Prince sind wiederkehrend zu finden.

Inzwischen folgen ihr ganze 3,5 Millionen Menschen. Hier haben wir ihr Profil auch nochmal verlinkt:



Valentina Fradegrada: Die wichtigsten Facts im Überblick

Geburtsort Bergamo, Italien Geburtsdatum 14. Mai 1991 Beruf Model Mit Kevin-Prince Boateng zusammen seit Oktober 2021 Verheiratet seit Juni 2022 Kinder -