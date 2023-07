Kathy Hendrich spielt mit den deutschen Frauen bei der WM 2023. Wir verraten Euch, mit welchem Profi sie zusammen ist.

Der Stern von Kathrin "Kathy" Hendrich in der Frauen-Nationalmannschaft ging bei der EM im vergangenen Jahr so richtig auf. Die Abwehrspielerin des VfL Wolfsburg stand in allen Partien in der Startelf und war maßgeblich am Finaleinzug beteiligt.

Auch bei der WM 2023 wird die im belgischen Eupen geborene Hendrich eine wichtige Rolle im Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg einnehmen.

Mittlerweile steht sie bei 57 Länderspielen. Mit dem VfL Wolfsburg wurde sie 2022 Meister und gewann in den letzten drei Jahren den DFB-Pokal.

Kathy Hendrich ist eine wichtige Stütze der Frauen-Nationalmannschaft. Und wie sieht Ihr Beziehungsstatus aus?

Mit welchem Fußball-Profi ist Kathy Hendrich zusammen?

Kathy Hendrich ist mit einem deutschen Fußball-Profi liiert - und zwar mit Sebastian Griesbeck.

Der 32-Jährige spielte in seiner bisherigen Karriere als Profi beim 1. FC Heidenheim, Union Berlin, der SpVgg Greuther Fürth und seit dieser Saison bei Zweitligist Eintracht Braunschweig.

Jetzt können sich Hendrich und Griesbeck öfter sehen, da zwischen Wolfsburg und Braunschweig nur etwas mehr als 30 Kilometer liegen.

Getty

Frauen-WM 2023: Die Vorrundengruppen