Wo findet die Frauen-WM 2023 statt?

Ist 2023 ein Jahr, in dem im Sommer kein großes Turnier stattfindet? Nein - denn schon bald geht es bei der Frauen-WM los.

Die 9. Weltmeisterschaft der Frauen steht in diesem Sommer an. Zwischen dem 20. Juli und dem 20. August kämpfen 32 Teams um den größten Titel des Frauenfußballs. Es wird der Nachfolger der USA gesucht, die das Turnier zuletzt zweimal in Folge gewinnen konnte.

In Deutschland gab es zuletzt eine lange Diskussion über die Frage, ob und wo die Spiele im Fernsehen übertragen werden. Dabei rückte der Aspekt, wo die 64 Partien überhaupt ausgetragen werden, in den Hintergrund.

Wo findet die Frauen-WM in diesem Sommer nun eigentlich statt? GOAL hat die Antwort.

Frauen-WM 2023: Die Vorrundengruppen

A Neuseeland Norwegen Philippinen Schweiz B Australien Irland Nigeria Kanada C Spanien Costa Rica Sambia Japan D England Haiti Dänemark China E USA Vietnam Niederlande Portugal F Frankreich Jamaika Brasilien Panama G Schweden Südafrika Italien Argentinien H Deutschland Marokko Kolumbien Südkorea

Wie bei anderen Männer-Turnieren auch, ergibt sich ein entscheidender Hinweis, wo das Turnier ausgetragen wird, aus der Einteilung der Vorrundengruppen. Denn der Gastgeber wird von der FIFA immer an die Stelle A1 gesetzt - und das ist in diesem Fall Neuseeland.

Allerdings gibt es, wie bei Männer-Turnieren wie EM und WM schon öfter der Fall, nicht nur einen Gastgeber, sondern zum ersten Mal bei einer Frauen-WM zwei Gastgeber: Auch Australien richtet das Turnier aus, sodass die Antwort auf die Frage, wo die Frauen-WM 2022 stattfindet "Australien und Neuseeland" lautet.

F rauen-WM 2023: Hier wird gespielt

Die 64 Partien teilen sich auf fünf Städte in Australien und vier in Neuseeland auf. Da es in Sydney zwei Stadien gibt, in denen gekickt wird, sind es zehn WM-Spielstätten.