Beim Namen Jule Brand kommt vielen Fans eine mögliche Verwandtschaft mit Julian Brandt in den Sinn. Ist das so?

Jule Brand ist eine der besten und beliebtesten deutschen Fußballerinnen. Mittlerweile ist die Offensivspielerin im DFB-Team etabliert und wird auch bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland wohl eine gute Rolle spielen.

Gerade zu Beginn ihrer Zeit in der Nationalmannschaft fragten sich viele Zuschauer bei Länderspielen: Hat Jule Brand etwas mit dem BVB-Star und Nationalspieler Julian Brandt zu tun? Sind die beiden verwandt und ist sie vielleicht seine Schwester?

GOAL klärt diese Fragen in diesem Artikel auf.

Ist Jule Brand die Schwester von Julian Brandt?

Wenn man den Namen Jule Brand das erste Mal hört und sie zum Beispiel bei einem Länderspiel sieht, ist die Vermutung eines Bezugs zu Julian Brandt natürlich nachvollziehbar.

Wenn man die beiden Namen dann sieht, fällt aufgrund der unterschiedlichen Schreibweise mit beziehungsweise ohne t dann aber schnell auf: Nein, Jule Brand ist nicht die Schwester von Julian Brandt und steht auch in keinem sonstigen Verwandtschaftsverhältnis zu dem Mittelfeldspieler.

"Vor allem, nachdem ich mein erstes Länderspiel gemacht hatte, kam häufig die Frage: Ist das die Schwester von Julian Brandt?", erzählte Jule Brand im Sky-Format Meine Geschichte. Die 20-Jährige fügte an: "Mittlerweile kommt es nicht mehr so oft vor." Sie habe den Dortmund-Profi bisher auch noch nicht kennengelernt, so Brand weiter.

Ist Jule Brand bei der WM dabei?

Bis dato (Stand 1. Juli) steht nur der vorläufige Kader Deutschlands für die Frauen-WM. Bis zum Turnierstart werden noch einige Spielerinnen aus dem Aufgebot gestrichen.

Allerdings dürfte Jule Brand nicht zu den Streichkandidatinnen zählen und ziemlich sicher beim Turnier in Australien und Neuseeland dabei sein.

Bei der EM im vergangenen Jahr kam Brand, die insgesamt bisher 31 Länderspiele bestritten hat, in allen sechs Partien zum Einsatz. Dabei wurde sie in den ersten vier Spielen jeweils eingewechselt, im Halbfinale gegen Frankreich und im Finale gegen England stand sie dann in der Startelf.

