Jude Bellingham bald Ire? Darum beantragt der Ex-BVB-Star wohl einen neuen Pass

Jude Bellingham beantragt wohl eine neue Staatsbürgerschaft, um Real Madrid zu helfen, eine Regel zu umgehen.

WAS IST PASSIERT? Der spanische Rekordmeister Real Madrid und Neuzugang Jude Bellingham haben offenbar eine ungewöhnliche Maßnahme ergriffen: Damit der ehemalige Profi von Borussia Dortmund nicht in die Kategorie der Nicht-EU-Profis im Kader von Real fällt, hat der Engländer nun einen irischen Pass beantragt, wie die spanische Marca berichtet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Grund dafür ist, dass spanische Klubs nur drei Kaderplätze pro Spieltag an nicht-europäische Spieler vergeben dürfen. Da Bellinghams Großeltern väterlicherseits aus Irland stammen, kann er den Pass dort beantragen. Im Gegensatz zur italienischen Serie A gelten in LaLiga seit Großbritanniens Austritt aus der Europäischen Union (EU) britische Profis nicht mehr als Europäer.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Laut Marca warte der 20-Jährige derzeit noch auf die Bestätigung der irischen Botschaft, dies gelte aber als reine Formsache. Bellingham war im Juni für eine Ablösesumme in Höhe von 103 Millionen Euro vom BVB zu Real gewechselt.