Inter Miami: David Beckham lockt wohl Luis Suárez und Sergio Busquets

David Beckham hat Inter Miami in der MLS etabliert. Mit hochkarätigen Neuzugängen will er nun einen Titelanwärter schmieden.

David Beckham plant bei Inter Miami die Verpflichtung zweier Legenden des FC Barcelona. Wie die Marca schreibt, ist Stürmer Luis Suárez, aktuell bei Nacional Montevideo in Vertrag, ebenso ein Wunschkandidat des Inter-Klubbesitzers wie der aktuelle Barça-Kapitän Sergio Busquets. Mit namhaften Spielern will Beckham in der nächsten MLS-Saison mit seinem jungen Klub erstmals um den Titel kämpfen.

Suarez stand laut des Berichts bereits nach seinem Abschied von Atlético Madrid vor einigen Monaten vor einem Wechsel in die MLS. Der Torjäger entschied sich aber dann für eine Rückkehr in seine Heimat. Bei Nacional läuft der Vertrag des 35-Jährigen Ende Dezember aus.

Inter Miami: Holt Beckham Suárez, Busquets und Messi?

Auch Busquets' Arbeitspapier in Barcelona endet, allerdings erst im kommenden Sommer. Die Katalanen möchten den defensiven Mittelfeldspieler gerne halten. Es häufen sich allerdings die Berichte, dass Busquets einen Abgang anstrebt.

Miami soll eine der möglichen Destinationen des Welt- und Europameisters sein. Barcas Verantwortliche sondieren daher auch schon den Markt nach Alternativen für die Zentralen.

Spekulationen gibt es zudem um einen Wechsel des mehrfachen Weltfußballer Lionel Messi nach Florida. Der Vertrag des PSG-Stürmers, der mit Suárez und Busquets im Dress des FC Barcelona große Erfolge feierte, läuft ebenfalls im kommenden Sommer aus.

Messi will eine Entscheidung über seine Zukunft nach der Weltmeisterschaft in Katar treffen. Laut der Marca wäre der 35-Jährige für Beckham und Miami "die Kirsche auf der Torte".