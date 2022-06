Inter Miami: David Beckham träumt wohl von Luis Suarez und Lionel Messi

Bei Barca bildeten sie einst ein Traum-Duo. Geht es nach David Beckham, sollen Luis Suarez und Lionel Messi wohl noch einmal gemeinsam spielen.

Angreifer Luis Suarez, dessen Vertrag bei Atletico Madrid am Monatsende ausläuft und der den Verein ablösefrei verlassen wird, hat laut der Marca ein Angebot von Inter Miami vorliegen.

Demnach hofft Klubbesitzer David Beckham, den Uruguayer aus zwei Gründen in die USA lotsen zu können. Zum einen soll Suarez die Offensive beleben und trotz seiner 35 Jahre zum Knipser des Teams werden. Zum anderen erhofft sich Beckham mit einer Suarez-Verpflichtung offenbar größere Chancen, Lionel Messi in Zukunft für seinen Verein zu gewinnen. Der Argentinier steht bei PSG noch bis 2023 unter Vertrag.

Auch Atalanta Bergamo an Luis Suarez dran?

Suarez und Messi sind seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Barca gut befreundet und haben auch neben dem Platz viele Gemeinsamkeiten. Inwiefern für Suarez, der mit Uruguay an der WM in Katar teilnehmen will, ein Wechsel in die MLS zum jetzigen Zeitpunkt infrage kommt, ist nicht bekannt.

Neben Inter Miami gibt es wohl auch Interesse von River Plate und Atalanta Bergamo.