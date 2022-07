Luis Suarez: Wie die Fans den Top-Stürmer zurück zu Nacional brachten

Luis Suarez ist zu seinem Heimatklub Nacional zurückgekehrt. Einen großen Anteil daran hatten die Fans des Klubs aus Uruguay.

Ein Abschied von Atletico Madrid - und zurück in die Heimat: Mit diesem Schritt hätten vor wenigen Wochen wenige gerechnet, nun geht Top-Stürmer Luis Suarez aber tatsächlich bei seinem Heimatklub Nacional auf Torejagd. Die Geschichte hinter dem Wechsel ist durchaus eine kuriose, denn die Fans hatten einen großen Anteil am Suarez-Schritt in die erste Liga Uruguays.

Wer die Fußball-Romantik in diesen Tagen vermisst, der muss lediglich auf Suarez schauen: Der Stürmer hätte auf der ganzen Welt unterkommen können. Selbst mit 35 Jahren ist sein Instinkt vor dem Tor noch messerscharf - und genau das wird er nun beim ersten Profiklub seiner Laufbahn erneut zeigen wollen.

Nacional-Fans überzeugten Suarez von Wechsel

"Ich möchte euch für all die Zuneigung danken, die ich und meine Familie in den letzten Tagen erhalten haben. Es war unglaublich“, sagte Suarez den Nacional-Anhängern in einem Social-Media-Video des Klubs, das seinen Wechsel bestätigte.

Der 35-Jährige führte weiter aus: "Alle Videos und Nachrichten, die wir erhalten haben, waren so bewegend, dass es uns in dieser Situation, in der wir uns entscheiden mussten, wirklich zu Herzen gegangen ist. Es war unmöglich, die Chance auszuschlagen, noch einmal für Nacional zu spielen."

Der Sinneswandel kurz nach dem geplatzten Wechsel zu River Plate ist auch den Twitter-Usern zu verdanken. Eine Bewegung, die rund 50 Millionen Twitter-Nutzer in 35 Ländern umfasste, hatte den Slogan und Hashtag #SuarezANacional ("Suarez zu Nacional") viral gehen lassen. Aber das war noch nicht alles: Zehntausende Nacional-Anhänger setzten sich letzten Donnerstag im Gran Parque Central beim Duell des Klubs gegen Cerrito Suarez-Masken auf - ein beeindruckendes Zeichen der Fans, das am Ende Erfolg haben sollte.

Die Leistung von Nacional an diesem Abend wurde übrigens ebenfalls ein Hingucker: Das Team gewann mit 5:0, um den Platz an der Spitze der Gruppe 2 der Intermedio-Meisterschaft Uruguays zu sichern.

Copa Sudamericana: Suarez kann mit Nacional Geschichte schreiben

Luis Suarez wird Teil eines starken Teams werden, das eine gute Mischung aus jungen talentierten und erfahrenen Spielern ist. Der Champions-League-Sieger von 2015 wird deshalb seine Karriere nicht nur locker ausklingen lassen wollen. Nacional befindet sich mitten im Kampf um den Titel bei der Copa Sudamericana, in der es Anfang August im Viertelfinale gegen das brasilianische Team Atletico Goianiense geht.

Ein Sieg würde zu einem Duell mit Sao Paulo oder Ceara führen und den Verein auf den ersten großen Titel seit 1989 hoffen lassen. Suarez will somit in seiner Heimat Geschichte schreiben und gleichzeitig das Engagement seines Vereins und die außergewöhnliche Unterstützung durch seine Fans in Form von Toren zurückzahlen.

Der verlorene Sohn ist also zurück und hat bereits jetzt die Fans in Ekstase versetzt. Und vielleicht führt der enorme Support der Nacional-Fans ja letzten Endes zum historischen Gewinn der Copa Sudamericana.