Lionel Messi: Gonzalo Higuain befeuert Gerüchte um Transfer zu Inter Miami

Gonzalo Higuaín hat für einen Wechsel von Lionel Messi in die MLS geworben. Dessen Transfer könne demnach eine "Revolution" auslösen.

Gonzalo Higuaín steht einem Wechsel von Lionel Messi in die MLS offen gegenüber. "Er hat bereits hier [in Miami] trainiert, er kennt die Stadt. Leo ist wie Maradona, er kann nicht überall leben. Es ist seine Entscheidung, aber wenn er hierher kommt, wird das zweifellos eine außergewöhnliche Revolution auslösen“, sagte Higuaín.

Messi wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach mit einem Transfer zu Inter Miami in Verbindung gebracht. Diese Woche trainierte die argentinische Nationalmannschaft auf dem Gelände des Klubs, weshalb Higuaín auf einen möglichen Wechsel angesprochen wurde.

MLS-Wechsel? Messi-Vertrag bei PSG läuft 2023 aus

Lionel Messis Vertrag bei PSG läuft 2023 aus. Nach der Weltmeisterschaft in Katar, so heißt es, werde er sich intensiv über seine Zukunft Gedanken machen. Auch eine Rückkehr zum FC Barcelona wurde oft ins Gespräch gebracht und von Barca-Präsident Joan Laporta angeheizt.

In der laufenden Spielzeit weiß Messi bei PSG zu überzeugen. In elf Partien verzeichnet er sechs Tore und acht Assists. Higuaín war fast zehn Jahre lang Messis Teamkollege in der argentinischen Nationalmannschaft.