Inter Mailand vs. AC Milan: LIVE-STREAM und TV – das Derby heute live sehen

Die italienische Serie A kehrt nach einer zweiwöchigen Pause in den Meisterschaftsalltag zurück. Hierbei geht heute um 18.00 Uhr das Derby Inter Mailand vs. AC Milan über die Bühne. Somit empfängt der Spitzenreiter den Dritten, wobei die Nerazzurri und die Rossoneri 53 und 49 Punkte. Das erste Saisonduell endete mit einem Unentschieden.

Anschließend gewann Inter Mailand neun seiner letzten zehn Meisterschaftsspiele. Die Mannschaft von Simone Inzaghi erlebte den einzigen Punktverlust mit einer Nullnummer bei Atalanta von Mitte Januar. Unmittelbar zuvor und danach gelangen zwei 2:1-Heimerfolge gegen Lazio Rom sowie gegen Venezia.

Der AC Milan fädelte zwischen Ende Dezember und Anfang Januar drei Siege ein. Hierbei setzte sich die Elf von Stefano Pioli bei Empoli sowie bei Venezia und dazwischen daheim gegen den AS Rom durch. Diese Serie riss mit einer Heimniederlage gegen Spezia, der ein 0:0 zuhause gegen Juventus folgte.

Heute kommt es in der italienischen Serie A zum Derby Inter Mailand vs. AC Milan. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Inter Mailand vs. AC Milan heute live: Die Eckdaten zum Derby auf einen Blick

Spiel: Inter Mailand vs. AC Milan Datum: Samstag, 5. Februar 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr Stadion: Stadio Giuseppe Meazza (Mailand)

Inter Mailand – AC Milan heute live im TV anschauen: Wird das Derby übertragen?

DAZN kam im Jahr 2016 auf den Markt und besitzt seitdem die Senderechte an der italienischen Serie A. Im August des Vorjahres fixierte man eine Vertragsverlängerung um weitere drei Jahre. Damit könnt Ihr bis einschließlich der Saison 2023/2024 alle Partien der höchsten italienischen Spielklasse beim Streaming-Anbieter mitverfolgen. Zudem könnt Ihr zahlreiche Matches der Coppa Italia live bei DAZN sehen.

Inter Mailand vs. AC Milan heute live bei DAZN im STREAM und TV: Das sind die Voraussetzungen

Daher können sich die Kunden von DAZN das Derby Inter Mailand vs. AC Milan live ansehen. Beim Bezahlanbieter könnt Ihr Euch zwischen einem Jahresvertrag und einem Monatsvertrag entscheiden. Bei der erstgenannten Option könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr einmalig 274,99 Euro im Voraus oder 24,99 Euro pro Monat auf den Tisch legt. Wenn Ihr lieber ein Monatsabo erwerbt, gebt Ihr dafür 29,99 Euro monatlich aus. Für alle Kunden, die Ihr DAZN-Abo vor dem 31. Januar 2022 abgeschlossen haben, gilt noch bis zum 31. Juli weiterhin der Preis von 14,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo . Hier hat GOAL alle Infos zu den Abos bei DAZN zusammengetragen.

Der Vertragsabschluss nimmt wenige Minuten in Anspruch und das gilt ebenso für den zweiten Vorgang. Bei Smart-TVs benötigt Ihr ausschließlich die kostenfreie App. Zudem könnt Ihr einen klassischen Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC vernetzen.

Zusätzlich zur italienischen Serie A umfasst das Angebot von DAZN drei weitere absolute Topligen. Hierbei handelt es sich um die Bundesliga, LaLiga und die Ligue 1. Überdies erstreckt sich die Palette auf die Champions League, etliche Länderspiele und die Women’s Champions League. Obendrein stellen diverse Wintersportarten, die NBA sowie die NFL, Boxen, die MMA und Darts Bestandteile des Programms dar. Doch schreibt Euch jetzt die Eckdaten der Übertragung des Derbys Inter Mailand vs. AC Milan auf:

Übertragungsbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Carsten Fuß

Die weiteren Spiele der Serie A bei DAZN anschauen

Der Spielplan der 24. Runde in der Serie A sieht drei Samstagsspiele, sechs Sonntagspartien und ein Montagsspiel vor. Demnach gehen heute zusätzlich zum Derby Inter Mailand vs. AC Milan zwei weitere Partien über die Bühne. Der AS Rom eröffnet den Spieltag um 15.00 Uhr mit einem Heimspiel gegen Genoa. Danach findet um 20.45 Uhr das Aufeinandertreffen Fiorentina vs. Lazio Rom statt.

Inter Mailand gegen AC Milan heute im LIVE-STREAM sehen

GOAL berichtete Euch weiter oben, dass Ihr ein herkömmliches Fernsehgerät mithilfe eines HDMI-Kabels und eines PCs oder eines Notebooks zu einem Smart-TV umrüsten könnt. Das funktioniert dank der LIVE-STREAMS, die DAZN zum gesamten Programm anbietet. So kommt es auch, dass Ihr Euch die Übertragung des Derbys Inter Mailand vs. AC Milan von überall aus anschauen könnt. Hierfür eignen sich genauso gut Tablets und Smartphones.

Zu Inter Mailand vs. AC Milan via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Derby Inter Mailand vs. AC Milan im Bilde bleiben. Genauer gesagt informieren wir Euch zu allen Treffern, weiteren nennenswerten Torchancen, Karten und Wechseln. Hierbei versenden wir Push-Nachrichten.

Inter Mailand – AC Milan heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Serie A übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Inter Mailand gegen AC Milan heute im LIVE-STREAM und TV: Die Aufstellungen im Derby

Die Startformationen werden rund eine Stunde vor dem Anstoß bekanntgegeben.