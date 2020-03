DAZN heute: Das Programm des Streamingdienstes

DAZN steht für die volle Ladung Sport - egal ob live oder auf Abruf! Hier erfahrt Ihr, was heute alles beim Streamingdienst läuft.

Heute den Lieblingssport auf DAZN sehen? Kein Problem! Seit 2016 ist der Streamingdienst die Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um Übertragungen im LIVE-STREAM aus der Welt des Sports geht. DAZN hat ein umfangreiches Angebot aus den verschiedensten Sportarten für Euch zusammengestellt. Täglich können zahlreiche Top-Events angeschaut werden.

Dabei beschränkt sich DAZN nicht nur auf Fußball (Champions- sowie , Europas Top-Ligen wie die , , , und Co.), sondern hat auch die Stars aus vielen anderen Sportarten für Euch parat. Egal, ob NBA, NFL, NBA, MLB – hier kommt jeder Fan auf seine Kosten und kann sich sein Programm ganz individuell zusammenstellen.

In diesem Artikel bekommt Ihr stets aktuell alle Informationen über das, was bei DAZN heute zu sehen ist. In einem separaten Artikel findet Ihr das ausführliche Programm von DAZN.

Was kommt auf DAZN heute? Das Programm des Tages im Überblick

Uhrzeit Inhalt Sportart Beschreibung 24 Stunden Eurosport 1 - Das komplette Programm von Eurosport 1 den ganzen Tag 24 Stunden Eurosport 2 - Das komplette Programm von Eurosport 2 den ganzen Tag 24 Stunden NFL Network - Kanal, der rund um die Uhr über die NFL berichtet 24 Stunden MLB Network - Kanal, der rund um die Uhr über die MLB berichtet

Heute den besten Sport genießen - was ist DAZN?

DAZN ist ein Streamingdienst, der sich vorrangig auf Livesport-Übertragungen spezialisiert hat. Neben der seht Ihr dort auch die Europa League, alle Freitags- sowie Montagsspiele der Bundesliga sowie weitere europäische Top-Ligen wie die spanische LaLiga, die Serie A oder Ligue 1. Außerdem findet Ihr bei DAZN die Highlights aller Spiele der Bundesliga und bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Die kommenden Tage heißt es runterfahren. Und das ist auch gut so. Um euch die Zeit zu verkürzen, findet ihr auf DAZN ab sofort jede Menge Dokus, Features und Interviews aus dem Sport. pic.twitter.com/iqBxflthGe — DAZN DE (@DAZN_DE) March 16, 2020

Neben Fußball bietet DAZN wie oben bereits beschrieben ein vielfältiges Angebot an anderen Sportarten an. So werden dort unter anderem auch Football-, Basketball-, Baseball-, Eishockey-, Tennis- und Handballspiele gezeigt. Auch Darts und Boxen sind Teil des Programms.

Ihr könnt DAZN einen Monat lang kostenlos testen. Ihr könnt das Portal also ohne Verpflichtungen testen. Der Probemonat macht’s möglich. Anschließend kostet das Abo monatlich 11,99 Euro und kann jederzeit zum Folgemonat gekündigt werden. Ein Jahresabo kostet 119,99 Euro. Bezahlen könnt Ihr DAZN auf viele verschiedene Arten.

Bei DAZN kann man sich kinderleicht anmelden! Wie das geht? Erfahrt Ihr hier.

Für DAZN braucht Ihr lediglich ein Endgerät mit Internetzugang. Ihr könnt DAZN auf dem Computer, auf dem Laptop, auf dem Tablet, dem Smartphone, dem Smart-TV oder der Playstation 4 sehen. Für viele Plattformen gibt es die entsprechende App kostenlos im jeweiligen Store zum Download.

DAZN heute: Was gibt es außer LIVE-STREAMS noch beim Streamingdienst?

Der Streamingdienst ist permanent darum bemüht, sein Angebot für Euch so vielfältig wie möglich zu gestalten. Ist einmal nicht der passende LIVE-Sport für Euch dabei? Kein Problem! Denn DAZN zeigt nicht nur heute, sondern dauerhaft Interessantes aus der Welt des Sports. Dokumentationen, Vorberichte, Interviews, Analysen und Co. – auf DAZN kannst Du schon heute Dein ganz persönliches Programm zusammenstellen.

Hier kommt ein Überblick über die Inhalte von DAZN, die jederzeit auf Abruf verfügbar sind. Hier kann aufgrund der Masse an Inhalten natürlich nur eine kleine Auswahl für Euch bereitgestellt werden. Am besten verschafft Ihr Euch bei DAZN ständig selbst einen Überblick, was Ihr heute anschauen könnt - langweilig wird es auf DAZN nie.

DAZN Dokumentationen, Interviews und #FeelMehr

DAZN zeigt viele verschiedene Dokumentationen. Hier kommt eine kleine Auswahl an aktuell verfügbaren Inhalten beim Streamingdienst.

Fußball im Osten - Im Schatten der Dose

#FeelMehr - Serge Gnabry (3 Episoden)

DAZN Originale: Reportagen und Dokumentationen - gleich heute auf DAZN verfügbar

The Making of Cristiano Ronaldo: 3 Episoden

The Making of Neymar Jr.: 3 Episoden

Being Mario Götze: 4 Folgen

Die Moe-Wagner-Story: 4 Episoden

Classic Moments - kann man gleich heute bei DAZN sehen

Als übertragender Sender der Champions League hat DAZN etwas ganz besonders im Programm: Die Highlights aller Finalspieler der Champions-League-Geschichte. Und zwar wirklich alle, seit 1992. Zum Beispiel gibt es folgende Finals:

Finale 2013: -

Finale 2005: -

Finale 1999: - FC Bayern München

Finale 2019: – FC Liverpool

Finale 2018: - FC Liverpool

Finale 2017: - Real Madrid

DAZN Shows: Rund um die Uhr verfügbar

Neben den oben genannten Inhalten hat DAZN auch Shows im Programm - wie zum Beispiel „Locker Room“, wo die aktuellsten Themen rund um und aus der NBA besprochen werden.