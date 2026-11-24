Möchten Sie sicherer auf Ihren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn von einem anderen Teil der Welt aus nutzen, wo Sie möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßen? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.
NordVPN
- Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
- Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
- 10 Geräte gleichzeitig abgesichert
- 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
- Dedizierte IP-Adresse
- Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
- Wählen Sie einen zuverlässigen VPN-Dienst. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen Anbieter und laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).
- Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandDAZN
ÖsterreichSRF zwei
SchweizSunrise TV
- Verbinden Sie sich mit dem Server. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.
- Besuchen Sie den offiziellen Sender. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
- Melden Sie sich an und finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Sender oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!
Team-News
Inter Mailand vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen
3-5-2Aufstellung
Inter Mailand
INT
3-4-1-2
VfB Stuttgart
VFB
Startelf
Trainer
- C. Chivu
- S. Hoeness
Aktuelle Form
Bisherige Duelle
Tabelle
|#
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|5
|5
|0
|0
|16
|8
|+8
|15
S
S
S
S
S
|2
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
S
S
S
S
|3
|5
|4
|0
|1
|20
|6
|+14
|12
S
S
S
N
S
|4
|5
|4
|0
|1
|10
|6
|+4
|12
S
N
S
S
S
|5
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|+5
|11
U
S
U
S
S
|6
|5
|3
|1
|1
|13
|8
|+5
|10
U
S
S
N
S
|7
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
U
S
S
N
S
|8
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
S
N
S
S
|9
|5
|3
|0
|2
|12
|7
|+5
|9
N
N
S
S
S
|10
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
N
S
S
S
|11
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
S
S
S
N
|12
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
S
N
S
S
|13
|5
|3
|0
|2
|9
|9
|0
|9
S
S
S
N
N
|14
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
S
U
U
S
|15
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
N
U
S
S
|16
|5
|2
|1
|2
|5
|9
|-4
|7
S
U
N
S
N
|17
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
S
S
N
N
|18
|5
|2
|0
|3
|10
|10
|0
|6
N
S
S
N
N
|19
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
S
N
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|20
|5
|2
|0
|3
|7
|7
|0
|6
S
S
N
N
N
|21
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
S
N
N
S
N
|22
|4
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|5
S
U
N
U
|23
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
N
S
N
U
|24
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
N
N
S
U
|25
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
|4
S
N
U
N
|26
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
N
U
S
N
|27
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
N
N
S
N
U
|28
|5
|1
|1
|3
|7
|12
|-5
|4
U
N
S
N
N
|29
|4
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|3
N
N
S
N
|30
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
N
N
S
N
|31
|5
|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|3
N
N
N
N
S
|32
|5
|1
|0
|4
|4
|12
|-8
|3
N
N
N
S
N
|33
|5
|1
|0
|4
|5
|18
|-13
|3
N
N
N
N
S
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
N
U
N
N
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
U
N
N
N
|36
|5
|0
|0
|5
|1
|19
|-18
|0
N
N
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale