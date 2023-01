Harry Kane, Gehalt bei Tottenham Hotspur: Was verdient der Stürmer?

Harry Kane ist der Topstar von Tottenham Hotspur und ein wichtiger Spieler der englischen Nationalmannschaft. Aber wie hoch ist sein Gehalt?

Harry Kane ist einer der besten Stürmer Europas, noch bis Juni 2024 läuft sein aktueller Vertrag bei Tottenham Hotspur. Wir blicken auf sein Gehalt und die Summe, die er pro Jahr und pro Woche verdient.

Kaum zu glauben, aber wahr: Harry Kane hat in seiner gesamten Karriere noch nicht einen einzigen großen Titel mit den Spurs gewonnen. Obwohl der 29-Jährige bereits dreimal Torschützenkönig der Premier League geworden ist, gelang es Tottenham in den vergangenen Jahren nie, die Meisterschaft zu gewinnen oder ein großes Finale für sich zu entscheiden.

Kein Wunder, dass es immer wieder Gerüchte um Kanes Zukunft gibt. Ein Wechsel zu Manchester City im Sommer 2021 scheiterte am knallharten "Nein" der Spurs, inzwischen soll der FC Bayern großes Interesse haben. Klar ist: Sollte Kane wechseln, müsste sein neuer Klub ein ziemlich hohes Gehalt für den Topstürmer zahlen. Aber wie hoch ist eigentlich sein aktueller Verdienst?

Harry Kane ist der Topstar bei Tottenham, aber spiegelt sich das auch im Gehalt wider? GOAL blickt auf den Verdienst des Engländers.

Harry Kane, Gehalt: Der Topstürmer von Tottenham Hotspur im Steckbrief

NAME Harry Edward Kane GEBURTSDATUM 28. Juli 1993 ALTER 29 KLUB Tottenham Hotspur NATIONALITÄT England LÄNDERSPIELE / TORE 80 Spiele / 53 Tore GRÖSSTE ERFOLGE 3x Torschützenkönig der Premier League

Harry Kane, Gehalt bei Tottenham Hotspur: Wie viel verdient der Stürmer pro Jahr?

Da sein aktueller Vertrag 2024 ausläuft, dürfte es wohl sehr bald ein neues Arbeitspapier geben - entweder bei den Spurs oder aber woanders. Die englische Zeitung Sun veröffentlichte jüngst die angebliche Gehaltsliste der Spieler von Tottenham. Daraus geht hervor: Harry Kane verdient derzeit pro Jahr 10,4 Millionen Pfund, umgerechnet 11,8 Millionen Euro.

Damit ist Kane der Topverdiener beim Klub aus dem Norden Londons. Sturmpartner Heung-min Son folgt mit einem Jahresgehalt in Höhe von 11,4 Millionen Euro auf dem zweiten Platz.

Harry Kane, Gehalt bei Tottenham Hotspur: Wie viel verdient er pro Woche?

In England werden die Gehälter üblicherweise auch pro Woche angegeben. Alle sieben Tage verdient Kane 200.000 Pfund glatt, also umgerechnet 228.500 Euro. Pro Tag ergibt dies einen Verdienst in Höhe von etwas mehr als 32.600 Euro.

Harry Kane: Der Vertrag bei Tottenham Hotspur