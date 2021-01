Hansa Rostock vs. Unterhaching heute live: Alles zur Übertragung im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER & Co

Hansa Rostock empfängt die SpVgg Unterhaching am 18. Spieltag. Wie Ihr das Duell der Hanseaten gegen die Oberbayern seht, erfahrt Ihr bei Goal.

Am 18. Spieltag der müssen die Hachinger die weite Auswärtsreise nach Rostock antreten. Daran, dass die Partie noch vor 20 Jahren in der 1. stattfand, erinnern sich wahrscheinlich nur noch wenige. In der Saison 2000/01 trennten sich die Teams zweimal ohne Sieger. Die Torschützen beim 2:2 im Hinspiel waren seinerzeit illustre Namen wie Hendrik Herzog, Rene Rydlewicz und Andre Breitenreiter, der schon den trainierte und zuletzt bei unter Vertrag stand.

Die Rostocker konnten heuer mit einem Sieg vor der Weihnachtspause gegen den FSV Zwickau einen versöhnlichen Jahresabschluss feiern. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge drohte die Stimmung auf der Hansa-Kogge zu kippen. Mit Platz fünf und Kontakt zur Spitze musste man aber nach einem turbulenten Jahr letztlich zufrieden sein.

Die Spielvereinigung steht, obwohl aktuell nur auf Platz elf rangierend, nicht viel schlechter da. Mit 20 Punkten und zwei Spielen weniger als die Rostocker könnten die Oberbayern bei optimaler Punkteausbeute sogar noch gleichziehen. Nach der eher mittelmäßigen letzten Saison wäre es ein großer Erfolg, wenn die Hachinger noch in den Kampf um zumindest um den Relegationsplatz mitreden könnten.

Das Duell Norden gegen Süden live im TV und im LIVE-STREAM sehen. Goal zeigt Euch wie das Spiel der 3. Liga heute empfangen könnt.

Hansa Rostock gegen Unterhaching: Die Begegnung im Überblick

Wettbewerb 3. Liga, 18. Spieltag Begegnung F.C. Hansa Rostock (5. Platz) - SpVgg Unterhaching (11. Platz) Ort Ostseestadion, Rostock Anpfiff Samstag, 09.01.2021, 14 Uhr

Hansa Rostock vs. Unterhaching heute live: So seht seht Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM

Die schlechte Nachricht vorneweg: Das Spiel Rostock gegen Haching wird nicht live im Free-TV übertragen. Wie Ihr das Spiel dennoch vom heimischen Sofa aus sehen könnt, erklären wir Euch hier im Artikel.

Hansa Rostock gegen Unterhaching: Das Spiel im LIVE-STREAM bei MagentaTV mit MagentaSport

Als Kunde der Telekom kann man alle Spiele der 3. Liga live und im ersten Jahr sogar kostenlos verfolgen. Mit dem Kanal MagentaSport kann man zusätzlich alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und die Basketball Bundesliga sehen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Vertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen.

Außerdem kann man für 9,95 Euro monatlich im Jahresabo Sky Sport Kompakt hin zu buchen und die 1. und , sowie die in der Konferenz ebenfalls verfolgen.



Quelle: Getty Images

Auch wenn man kein Kunde der Telekom ist, kann man die 3. Liga bei MagentaSport live sehen. Der Streaming-Dienst der Telekom bietet für Nicht-Kunden alle Spiele der 3. Liga und viele weitere Sport-Events im Paket an. Im Jahresabo belaufen sich die monatlichen Kosten für MagentaSport auf 9,95 Euro. Möchte man sich nur jeweils nur einen Monat binden, gibt es das Sport-Angebot für 16,95 Euro im Monats-Abo.

Telekom-Kunden Nicht-Telekom-Kunden Jahres-Abo mit Sky Sport Kompakt 9,95 Euro (monatlich) nicht möglich Jahres-Abo ohne Sky Sport Kompakt 0 Euro (im ersten Jahr, danach 4,95 Euro monatlich) 9,95 Euro Monats-Abo nicht möglich 16,95 Euro

Hansa Rostock vs. Unterhaching: Das Spiel mit der MagentaSport-App live im TV sehen

Mit der App von MagentaSport kann man die Spiele nicht nur auf seinem Smartphone oder Tablet live verfolgen, sondern auch auf dem TV. Solltet Ihr noch keinen Smart-TV besitzen mit dem Ihr App ganz einfach installieren könnt, ist es auch möglich eine Spielekonsole oder Euren Laptop mit dem TV zu verbinden. Die App von MagentaSport findet Ihr hier für Apple- und Android-Geräte. Wie Ihr MagentaSport in Euer Wohnzimmer bringt, erfaht Ihr hier.

Hansa Rostock gegen Unterhaching: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keinen Vertrag bei der Telekom oder keine Zeit das Spiel live zu sehen? Kein Problem! Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr auch so jederzeit auf der Höhe des Geschehens. Schaut mal rein!

Hansa Rostock gegen Unterhaching: Die Aufstellungen

An dieser Stelle veröffentlichen wir die Aufstellungen der Teams etwa eine Stunde vor Anpfiff. Bleibt mit Goal auf dem Laufenden und schaut vor dem Spiel nochmal hier vorbei!