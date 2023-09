Die neuen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo? Erling Haaland spricht über sich und Kylian Mbappé

Der City-Star sprach in einem Interview über die Rivalität mit Mbappé und die Vergleiche mit den großen Zwei.

WAS IST PASSIERT? Erling Haaland und Kylian Mbappé werden weithin als die größten Stars ihrer Generation angesehen. Beide eilen von Erfolg zu Erfolg, beide produzieren aberwitzige Zahlen. Kein Wunder, dass immer wieder der Vergleich mit der großen Rivalität zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gezogen wird.

Haaland gefällt diese Sichtweise überhaupt nicht. In einem Interview erklärt der Norweger, was ihn daran stört und wie seine Sicht der Dinge ist.

WAS WURDE GESAGT? "Daran denkt sofort jeder, aber man muss doch einmal bedenken, wie verrückt die Dinge sind, die Messi und Ronaldo geschafft haben", sagte Haaland gegenüber France Football. "Man darf auch nicht vergessen, dass sie es ja immer noch tun, auch wenn sie älter geworden sind. Sie sind immer noch fantastische Spieler."

Auch den medialen Vergleichen seiner Leistungen mit denen Mbappés kann Haaland nur wenig abgewinnen: "Das ist nicht die Art, wie ich die Dinge sehe. Ich konzentriere mich auf mich selbst und versuche, jeden Tag besser zu werden, weiterhin Spaß zu haben und die beste Version von mir selbst zu sein."

DIE BILDER ZUR NEWS

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Haaland und Mbappé stehen beide auf der Shortlist für den Ballon d’Or, der am 23. Oktober von France Football verliehen wird. Dritter Finalist im Kampf um die prestigeträchtige Auszeichnung ist Messi, der seinen achten “Goldenen Ball” gewinnen könnte. Der Argentinier gilt als leichter Favorit, nachdem er seine Farben zum Weltmeistertitel im vergangenen Winter in Katar führte. Für Haaland sprechen allein 52 Pflichtspieltore für Manchester City, die wesentlich zum Gewinn des Triples aus Englischer Meisterschaft, FA Cup und Champions League beitrugen. Mbappé wurde mit acht Treffern Torschützenkönig bei der WM und Vizeweltmeister mit Frankreich. Für PSG erzielte er 41 Tore in Pflichtspielen.