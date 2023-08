Ballon d’Or 2023: Wann ist die Vergabe und wer sind die Nominierten?

Der Ballon d’Or 2023 kührt den besten Fußballer der Welt der Saison 2022/23. Doch an welchem Datum ist eigentlich die Vergabe und wer ist nominiert?

Es wird wohl kaum ein Thema so häufig diskutiert, wer denn eigentlich der beste Fußballer der Welt ist. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder vielleicht doch ein anderer Spieler? Die Vergabe des Ballon d’Or 2023 kührt jedenfalls den besten Spieler der Welt aus der Saison 2022/23.

Wer kann sich die begehrte Trophäe schnappen und folgt damit auf den Titelverteidiger Karim Benzema, der Real Madrid in der Saison 2021/22 zum Champions-League-Titel ballerte, mittlerweile aber in Saudi-Arabien bei Al-Ittihad spielt!?

Wann wird der Ballon d’Or 2023 vergeben und welche Spieler sind nominiert? GOAL präsentiert Euch alle Infos zu Datum, Zeit, Ort und den Nominierten für die Vergabe des Ballon d’Or 2023.

Zeit, Datum, Ort: Wann ist die Vergabe des Ballon d’Or 2023?

Zum zweiten Mal in Folge wird der Ballon d’Or in der Wertung nicht anhand eines Kalenderjahres vergeben, sondern die Wertung orientiert sich an der Saison - für den Ballon d’Or 2023 ist also die Spielzeit 2022/23 maßgebend.

Vergeben wird der von France Football ins Leben gerufene Ballon d’Or 2023 in diesem Jahr am 29. Oktober 2023 im Théâtre du Châtelet in der französischen Landeshauptstadt Paris. Gastgeber der Veranstaltung wird Didier Drogba sein, es ist insgesamt die 67. Vergabe des Ballon d’Or.

Ballon d’Or 2023: Wer sind die Nominierten?

Die Top-Favoriten auf die Vergabe des Ballon d’Or 2023 sind wohl Lionel Messi und Erling Haaland. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einer der beiden am Ende der Gewinner des Ballon d’Or 2023 sein wird.

Messi gewann mit Argentinien im Dezember 2022 sensationell die Weltmeisterschaft in Qatar und überzeugte mit bärenstarken Leistungen, darunter einem Doppelpack im Finale gegen Kylian Mbappé und Frankreich.

Doch auch Haaland hat eine beeindruckende Saison hinter sich. Er gewann mit Manchester City nicht nur die englische Meisterschaft, sondern auch noch die Champions League. In beiden Wettbewerben schoss es außerdem alles in Grund und Boden und wurde jeweils Torschützenkönig.

Welche Spieler ansonsten noch für die Vergabe des Ballon d’Or 2023 nominiert sein werden, erfährt die Öffentlichkeit am 6. September 2023.

Die bisherigen Gewinner des Ballon d’Or (seit 2000)