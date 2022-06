Frankreich vs. Kroatien heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Nations League

Die Neuauflage des Endspiels der WM 2018 steht an. Alle Infos zur Übertragung von Frankreich vs. Kroatien im TV und LIVE-STREAM findet Ihr bei GOAL.

Am heutigen Montagabend (13. Juni 2022) treffen Frankreich und Kroatien in der Nations League aufeinander. Die Partie wird um 20.45 Uhr im Stade de France in Paris angepfiffen.

Beide Teams standen sich im Finale der WM 2018 gegenüber, allerdings traf man auch erst vor ein paar Tagen in der Nations League aufeinander. Dabei trennten sich die Teams 1:1, der Führungstreffer von Adrien Rabiot war nicht genug für die Franzosen, Andrej Kramaric konnte kurz vor Schluss noch ausgleichen. Ob es heute einen Sieger gibt, erfahren wir dann ab 20.45 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Frankreich vs. Kroatien heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Frankreich vs. Kroatien Wettbewerb Nations League Anpfiff 13. Juni - 20.45 Uhr Spielort Stade de Frace (Paris)

Frankreich vs. Kroatien heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Für alle, die das Spiel gerne im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen möchten, haben wir leider schlechte Nachrichten: Im deutschen Free-TV werden nur die Länderspiele mit deutscher Beteiligung live und in kompletter Länge gezeigt. Eine TV-Übertragung des heutigen Spiels zwischen Frankreich und Kroatien gibt es dementsprechend leider nicht.

Trotzdem gibt es aber eine Möglichkeit wie Ihr live zusehen könnt. Wie und wo das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Frankreich vs. Kroatien heute live: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Der größte Sport-Streamingdienst der Welt nennt sich DAZN. Dort laufen rund um die Uhr die größten Livesportevents der Welt im LIVE-STREAM. Dazu gehört auch die Nations League. Viele hochkarätige Begegnungen des Wettbewerbs könnt Ihr dort im STREAM sehen, unter anderem auch die heutige Partie zwischen Frankreich und Kroatien.

Aber das ist natürlich nicht alles was es bei DAZN zu sehen gibt. Auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie den Großteil der Champions-League-Partien könnt Ihr exklusiv bei DAZN sehen. Dazu kommen noch LaLiga, Serie A und die Ligue 1. Außerdem zeigt DAZN Übertragungen der NBA und NFL sowie Darts, Tennis, Boxen und Motorsport. Dort wird also sicherlich jeder Sportfan fündig.

Allerdings ist das Zusehen bei DAZN nicht umsonst. Das Monatsabo kostet 29,99 Euro pro Monat, im Jahresabo werden 24,99 Euro monatlich oder einmalig 274,99 Euro fällig.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr dann ein gültiges Abo habt, könnt Ihr um 20.45 Uhr einschalten und bei DAZN den LIVE-STREAM zum Spiel mit Kommentator Stefan Galler verfolgen.

Mehr Infos zu DAZN:

Frankreich vs. Kroatien heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Frankreich vs. Kroatien

Frankreich vs. Kroatien heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.