Frankreich vs. Italien: Die U21-EM heute im TV und LIVE-STREAM

Bei der U21-Europameisterschaft trifft Frankreich heute auf Italien. So seht Ihr das Spiel in TV und LIVE-STREAM.

Vom 21. Juni bis zum 8. Juli steigt in Georgien und Rumänien die U21-Europameisterschaft. In Gruppe D trifft Mitfavorit Frankreich heute Abend (22. Juni) um 20.45 Uhr auf die italienische Auswahl.

Das Duell dürfte bereits richtungsweisend in Bezug auf das Erreichen der K.o.-Phase sein, der Sieger macht einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale. Die weiteren Nationen in der Staffel sind Norwegen und die Schweiz, beiden werden aber eher Außenseiterchancen zugesprochen.

Frankreich und Italien treffen heute bei der U21-EM aufeinander. GOAL erklärt, wie Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Frankreich vs. Italien, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Italien - England Wettbewerb U21-EM, Gruppenphase Datum Donnerstag, 22. Juni 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Cluj-Arena (Rumänien)

Frankreich vs. Italien im TV und LIVE-STREAM schauen: Die Sender

Frankreich vs. Italien im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Frankreich-News

Die Vorbereitung auf die U21-EM verlief für die Mannschaft von Trainer Sylvain Ripoll relativ vielversprechend. Beim Maurice-Revello-Turnier, das Anfang Juni ausgetragen wurde, belegten die Franzosen den vierten Platz. Im Halbfinale unterlag man der mexikanischen U23 erst im Elfmeterschießen, das Spiel um Platz drei ging mit 0:2 gegen Australien verloren.

Der Kader der französischen Auswahl gehört bei der U21-EM definitiv zu den talentiertesten. Mit Amine Adli (Bayer Leverkusen), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) und Mohamed Simakan (RB Leipzig) stehen drei aus der Bundesliga bekannte Akteure im Aufgebot.

Die Aufstellung von Frankreich

Italien-News

Aber auch die italienische Auswahl verfügt durchaus über Potenzial. Bekanntester Spieler im Team von Trainer Paolo Nicolato dürfte Sandro Tonali sein, der vor wenigen Wochen noch mit der AC Mailand im Champions-League-Halbfinale stand. Auch Wilfried Gnonto, vergangenen Sommer von Zürich zu Leeds United gewechselt, dürfte den meisten Fußballfans ein Begriff sein.

Vor Turnierbeginn gab es allerdings Unruhe bei der italienischen U21. Stürmer Moise Kean soll laut Tuttosport wenig Interesse an einer Teilnahme bei der U21-EM gezeigt haben. In der Folge gab es wohl einen Streit mit dem Trainerstab, weshalb der 23-Jährige aus dem Trainingslager abreiste und nicht in Georgien und Rumänien dabei ist.

Die Aufstellung von Italien

Frankreich gegen Italien live im TV und STREAM: Der direkte Vergleich

Spiele insgesamt 13 Siege Frankreich 4 Unentschieden 5 Siege Italien 4 Letztes Duell Frankreich vs. Italien 1:1 (Freundschaftsspiel, 29. Mai 2018)

