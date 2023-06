Keine Lust auf die U21-EM: Juventus-Star Moise Kean verlässt Italiens Junioren-Nationalmannschaft

Wieder Ärger um Moise Kean: Der Stürmer von Juve wird nicht bei der U21-EM an den Start gehen.

WAS IST PASSIERT? Moise Kean ist aus dem Trainingslager der italienischen U21 abgereist. Laut Tuttosport hatte es zuvor einen Streit mit zwischen den Angreifer von Juventus und dem Trainerstab gegeben. Auslöser sei Keans Unlust auf eine Teilnahme an der Endrunde in Israel gewesen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Azzurrini-Trainer Paolo Nicolato hat aktuell einen vorläufigen Kader von 29 Spielern versammelt, aus denen er am Ende seine 23-köpfige Auswahl für das Turnier trifft.

Kean, der zwölf A-Länderspiele für Italien absolviert hat, habe gemäß des Tuttosport-Berichts gegenüber den Trainern klargemacht, dass er nicht bei der U21-EM antreten wolle. Anschließend hätten sich alle Beteiligten darauf verständigt, dass es besser sei, sich sofort zu trennen.

Kean hatte bereits in der Vergangenheit einige Probleme in Italiens Junioren-Auswahlteams, als er sowohl in der U19 als auch in der U21 wegen wegen Disziplinlosigkeiten bestraft wurde.

WAS WURDE GESAGT? Nicolato hatte eigentlich gehofft, dass Kean aus seinen Fehler gelernt hat. Er verteidigte die Nominierung des Stürmers wenige Stunden vor dessen Abreise noch, als er sagte: "Er wird nützlich sein, wenn er die richtige Einstellung hat. Nur diejenigen bleiben, die den klaren Wunsch haben, dazuzugehören. Ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass Moise nicht zu ihnen gehören könnte."

WIE GEHT ES WEITER? Während für Kean damit die Sommerpause begonnen hat, trifft Italiens U21 bei der EM-Endrunde ab dem 21. Juni in der Gruppe D auf Norwegen, die Schweiz und Frankreich. Das erste Spiel steigt am 22. Juni in Cluj gegen die Franzosen.