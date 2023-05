"Gibt es bei Fox noch Jobs?" – TV-Versprecher bei Mailand-Derby endet mit großem Lachanfall

Für wen arbeitet man eigentlich gerade beim CL-Derby in Mailand? Kate Abdo verliert kurzzeitig den Überblick - und die Experten völlig die Fassung.

WAS IST PASSIERT? CBS-Moderatorin Kate Abdo hat am Dienstagabend mit einem Versprecher ihre drei Fußball-Experten völlig aus der Fassung gebracht. Ihr Fehler endete mit in einem Lachanfall.

WAS WURDE GESAGT? Die TV-Moderatorin Kate Abdo wollte gerade zu ihren drei Experten Thierry Henry, Jamie Carragher und Micah Richards übergeben und ihnen eine Frage stellen, als es passierte: "Ihr Fox Sports ...", begann sie einen Satz und unterbrach sich selbst.

Dann wurde ihr ihr Fehler bewusst: "Fox Sports? Wir sind auf CBS!", verbesserte sie sich, sorgte damit bei ihren Kollegen aber für einen riesigen Lachanfall. Henry legte das Mikrofon auf den Tisch und verließ das Rednerpult. Carragher bekam sich gar nicht mehr ein, haute mehrfach auf den Tisch und ging vor Lachen in die Knie.

DER TWEET ZUR NEWS:

DIE REAKTIONEN: "Wir werden alle entlassen!", lachte Carragher vor sich hin und hatte die zündende Idee: der Werbung für die Konkurrenz einfach die Bewerbung hinterherschicken: "Gibt es bei Fox noch Jobs?", rief er lachend in die Kamera.