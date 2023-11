Fenerbahce trifft am Samstag in der Süper Lig auf Trabzonspor. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der türkischen Süper Lig stehen die Partien des elften Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Fenerbahce am Samstag (4. November) mit Trabzonspor zu tun. Der Anpfiff der Partie findet um 17.00 Uhr statt.

Zudem dient das Istanbuler Şükrü Saracoğlu Stadı als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen den Gelb-Dunkelblauen und den Weinrot-Hellblauen.

Fenerbahce und Trabzonspor halten aktuell bei 30 und 16 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Fenerbahce vs. Trabzonspor im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Fenerbahce vs. Trabzonspor, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß heute?

Spiel Fenerbahce – Trabzonspor Wettbewerb Süper Lig, 11. Spieltag Datum Samstag, 4. November 2023 Uhrzeit 17.00 Uhr Ort Şükrü Saracoğlu Stadı (Istanbul)

Fenerbahce vs. Trabzonspor im LIVE STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung?

Wenn Ihr Euch TV-Übertragungen des internationalen Fußballs anseht, liegt Ihr häufig bei DAZN und beim Kooperationspartner Sportdigital FUSSBALL richtig. Das Portal Sportdigital.de zeigt eindeutig mehr Spiele als der herkömmliche Fernsehsender, aber Ihr könnt die Partie Fenerbahce vs. Trabzonspor weder im LIVE-STREAM noch im TV schauen. Kein Anbieter in Deutschland hält Senderechte an der türkischen Süper Lig.

Fenerbahce vs. Trabzonspor heute im TV und LIVE STREAM? News und Aufstellungen

Fenerbahce-News

Fenerbahce setzte sich im jüngsten Meisterschaftsheimspiel am 22. Oktober gegen Hatayspor mit 4:2 durch.

Hierbei fädelte die seit diesem Sommer von İsmail Kartal trainierte Mannschaft den neunten Sieg in ebenso vielen Süper-Lig-Auftritten.

Danach gelang am Sonntag ein 5:0 bei Pendikspor.

Die Aufstellung von Fenerbahce

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Trabzonspor-News

Trabzonspor holte zwölf seiner 16 Punkte vor heimischer Kulisse.

Die seit Mitte Oktober von Abdullah Avcı betreute Elf ließ im Papara Park ausschließlich bei einem 2:3 gegen Rizespor Punkte liegen.

Hingegen verloren die Weinrot-Hellblauen drei ihrer bisherigen fünf Auswärtsspiele. Am Sonntag erlebte Trabzonspor eine Nullnummer bei Fatih Karagümrük.

Die Aufstellung von Trabzonspor:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Fenerbahce gegen Trabzonspor live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 124 Siege Fenerbahce 48 Siege Trabzonspor 40 Unentschieden 36 Letztes Duell Fenerbahce vs. Trabzonspor 3:1 (Süper Lig, 18. Mai 2023)

Fenerbahce vs. Trabzonspor heute live anschauen: Nützliche Links