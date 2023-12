Fenerbahce trifft am Sonntag in der Süper Lig auf Galatasaray. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der türkischen Süper Lig stehen die Partien des 18. Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Fenerbahce am Sonntag (24. Dezember) mit Galatasaray zu tun. Der Anpfiff der Partie findet um 17 Uhr statt.

Zudem dient das Istanbuler Şükrü Saracoğlu Stadı als Schauplatz des interkontinentalen Derbys zwischen den Gelb-Dunkelblauen und den Gelb-Roten. Fenerbahce und Galatasaray halten beide bei 43 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Fenerbahce vs. Galatasaray im LIVE-STREAM und TV schauen könnt.

Fenerbahce vs. Galatasaray, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Fenerbahce – Galatasaray Wettbewerb Süper Lig, 18. Spieltag Datum Sonntag, 24. Dezember 2023 Uhrzeit 17 Uhr Ort Şükrü Saracoğlu Stadı (Istanbul)

Fenerbahce vs. Galatasaray heute im Livestream und TV: Gibt es eine Übertragung?

Wenn Ihr gerne TV-Übertragungen des internationalen Fußballs verfolgt, liegt Ihr häufig bei DAZN und beim Kooperationspartner Sportdigital FUSSBALL richtig. Das Portal Sportdigital.de überträgt mehr Partien als der normale Fernsehsender, aber Ihr könnt das interkontinentale Derby Fenerbahce vs. Galatasaray weder im LIVE-STREAM noch im TV schauen. Kein Dienstleister in Deutschland hält die Ausstrahlungsrechte an der türkischen Süper Lig.

Fenerbahce vs. Galatasaray im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Fenerbahce-News

Fenerbahce hatte in der ersten November-Hälfte ein 2:3 gegen Trabzonspor und eine Nullnummer bei Adana Demirspor eingefahren.

Nach der Länderspiel-Pause hatte die Mannschaft von İsmail Kartal zu Hause ein 2:1 gegen Fatih Karagümrük und ein 4:1 gegen Sivasspor erlebt.

Es folgten ein 3:1 im Derby bei Besiktas und am Mittwoch ein 4:3 bei Kayserispor.

Die Aufstellung von Fenerbahce

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Galatasaray-News

Galatasaray hatte bis Anfang November in der Süper Lig zehn Dreier eingefädelt.

Dann war die Serie mit einer 1:2-Auswärtsniederlage gegen Hatayspor gerissen.

Nach der Länderspiel-Pause hatte die Elf von Okan Buruk Alanyaspor mit 4:0 und auswärts Pendikspor mit 2:0 bezwungen.

Anschließend erreichten die Rot-Gelben ein 3:1 gegen Adana Demirspor und am Mittwoch ein 1:0 gegen Fatih Karagümrük.

Die Aufstellung von Galatasaray:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Fenerbahce gegen Galatasaray live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 314 Siege Fenerbahce 119 Siege Galatasaray 99 Unentschieden 96 Letztes Duell Galatasaray vs. Fenerbahce 3:0 (Süper Lig, 4. Juni 2023)

Fenerbahce vs. Galatasaray live anschauen: Nützliche Links