FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Das Halbfinale der U19-Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Das Rückspiel im Halbfinale in der U19-Bundesliga findet heute statt: Der FC Schalke 04 empfängt zum Revierderby der Junioren den BVB (Borussia Dortmund). Anpfiff ist um 11 Uhr, Austragungsort ist das Parkstadion in Gelsenkirchen.

Es ist eine unglaublich schwere Aufgabe für die Knappen: 1:5 verlor Königsblau das Hinspiel am 7. Mai - es muss heute einiges passieren, damit Schalke den Finaleinzug noch klar macht. Im Finale wartet dann übrigens Hertha BSC, das sich gegen den FC Augsburg durchsetzen konnte.

Schalke gegen den BVB - was nächste Saison in der Bundesliga wieder zur Realität wird machen die Junioren schon jetzt vor. GOAL erklärt in diesem Artikel, wer die Partie heute LIVE im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke gegen den BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Die Begegnung der Bundesliga am Sonntag im Überblick

Begegnung FC Schalke 04 - BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb DM-Endrunde A-Junioren Datum Sonntag | 15. Mai 2022 Anpfiff 11.00 Uhr Ort Parkstadion | Gelsenkirchen | NRW

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 - BVB (Borussia Dortmund) live im TV? Die U19-Bundesliga am Sonntag im Fernsehen verfolgen - so geht's

Die Profis des BVBs haben am Samstag mit einem 2:1-Erfolg gegen Hertha BSC die Saison beendet, für die Herren beim FC Schalke 04 bleibt noch das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg, wo man mit einem Sieg oder wahrscheinlich sogar Unentschieden die Meisterschaft in der zweiten Liga klarmachen könnte.

In der nächsten Saison erwartet uns also das Revierderby auch wieder bei den Herren, aktuell ist es aber noch nur im Juniorenbereich zu sehen. Das hat es aber in sich - gerade der BVB spielt in dieser Saison wieder verdammt stark und hat von den letzten zehn Spiele acht gewonnen!

Revierderby im TV und LIVE-STREAM: So wird die deutsche Meisterschaft der Junioren heute live übertragen

Wenn die Stars von morgen gegeneinander spielen, ist es logisch, dass viele Fans zuschauen wollen. Vor allem ist das Spiel bereits um 11 Uhr vormittags, so kann man perfekt mit Fußball am Morgen in den Tag starten und sich auf die Konferenz der 2. Bundesliga später vorbereiten.

Nun ist es aber so, dass in Deutschland eine Vielzahl von Sendern Fußball überträgt, weshalb viele Anhänger:innen verwirrt sind und nicht wissen, wo welches Spiel übertragen wird - unter anderem das Duell in der U19-Bundesliga!

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Schalke 04: Die Übertragung auf Sky

Wir von GOAL helfen an der Stelle gerne aus und fassen euch zusammen, wer heute für die Übertragung zuständig ist: Sky ist die richtige Adresse, um das Halbfinale-Rückspiel der Deutschen Meisterschaft der U19 zwischen dem FC Schalke 04 und dem BVB (Borussia Dortmund) live im TV zu sehen!

Das Problem an Sky: Um das Programm des Fernsehsenders zu empfangen muss man bezahlen und ein sogenanntes Paket buchen. Immerhin: Für die U19-Bundesliga ist es die gleichen wie im Profibereich, das sogenannte "Bundesliga-Paket", wo auch die 2. Bundesliga zu sehen ist. Wer also auch sonst Sky im TV schaut, der muss heute nur Sky Sport Bundesliga 2 (HD) einschalten, der Rest kann sich hier die Konditionen und Preise anschauen.

FC Schalke 04 - BVB (Borussia Dortmund): Sky zeigt die Bundesliga der Junioren am Sonntag live!

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 gegen den BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM? Die U19-Bundesliga live im Internet sehen - so geht's!

Uns ist bewusst, dass viele Menschen heute gar keinen Fernseher mehr zuhause stehen haben: Für viele ist die Zeit des linearen TVs vorbei, stattdessen zieht immer mehr das Streaming in die Wohnzimmer und Schlafzimmer des Landes. Aber bietet auch Sky einen LIVE-STREAM an?

Sky hat sogar gleich zwei Plattformen, Sky Go und das Sky Ticket. Wir schauen uns beide im nächsten Abschnitt genauer an, die Links zu den kostenlosen Apps findet ihr dann als nächstes.

Wer zeigt FC Schalke 04 - BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Zuerst geht der Blick zu Sky Go. Diese Plattform ist für alle Fans, die bereits ein Paket bei Sky gebucht haben. Sky Go ist die Plattform, die es euch ermöglicht, das gebuchte Paket auch streamen zu können, so müsst ihr das BVB-Spiel nicht zuhause vor dem Fernseher sehen, sondern könnt es auch in der Bahn oder sonst wo streamen.

Die Alternative: Das Sky Ticket. Hier könnt ihr euch ein flexibles Abonnement buchen, welches viele Vorteile zum klassischen Paket habt: Ihr seid nämlich viel flexibler und könnt das Ticket eher euren Bedürfnissen anpassen. So könnt ihr manche Tickets beispielsweise monatlich kündigen, das geht beim TV-Paket nicht.

Schalke - BVB: Die Aufstellungen in der U19-Bundesliga

Wer zeigt / überträgt die U19-Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von Schalke gegen BVB im Überblick

