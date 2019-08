Schalke 04: Bentaleb wohl vor Leihe zu Bremen, Kovac sieht Parallelen zu Huddersfield - alle News und Gerüchte zu S04

Nach den Ausleihen von Insua und Mendyl könnte auch Bentaleb Schalke verlassen. Der Algerier steht wohl vor einem Gastspiel in Bremen. Alle S04-News.

Der hat am Samstagabend den zu Gast. Während die also schon wieder Fahrt aufnimmt, sind die Kaderplannungen der Königsblauen noch nicht abgeschlossen. Das zeigt diese Woche.

Am Mittwoch wurde bekanntgegeben, dass gleich zwei Spieler S04 verlassen. Hamza Mendyl und Pablo Insua haben sich auf Leihbasis neuen Klubs angeschlossen. Zudem könnte Nabil Bentaleb die Knappen in Richtung Bremen verlassen.

Levent Mercan, der in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Einsatzminuten bei den Profis bekam, wurde mit einem Profivertrag ausgestattet. Zudem steht Juan Miranda kurz vor einem Transfer nach Gelsenkirchen.

Schalke 04 am Freitag- alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Schalke 04: angeblich vor Ausleihe von Nabil Bentaleb

Werder Bremen steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor der Ausleihe von Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04. Für den Mittelfeldspieler wäre die erfolglose Zeit in Gelsenkirchen damit aber wohl noch nicht gänzlich beendet.

Wie unter anderem die Bremer Deichstube vermeldet, sind sich beide Klubs weitgehend über eine einjährige Leihe Bentalebs einig. Ob der 24-Jährige anschließend aber per Kaufoption in Bremen bleiben könne, sei aktuell noch zu klären. Auf Schalke ist Bentaleb noch bis 2021 unter Vertrag.

Schalke 04: Profivertrag für Top-Talent Mercan

Bundesligist Schalke 04 gibt seinem Nachwuchsspieler Levent Mercan einen Profivertrag. Der 18 Jahre alte Mittelfeldmann, seit April U19-Nationalspieler, unterschrieb für vier Jahre bis 2023.

Am Samstag hatte Mercan in der Bundesliga beim 0:0 in Mönchengladbach debütiert, eine Woche zuvor erzielte er im Pokal beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (5:0) sein erstes Profitor.

Übereinstimmende Berichte: Juan Miranda kurz vor Unterschrift bei Schalke 04

Linksverteidiger Juan Miranda vom steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke 04. Dies berichten Sky und der katalanische Radiosender Rac1 übereinstimmend.

Demnach besteht eine grundsätzliche Einigung zwischen allen Parteien, letzte Details sind allerdings noch zu klären. In der Schwebe ist dabei ein Leihtransfer, durch den Miranda zwei Jahre in der Bundesliga spielen könnte.

Bei Königsblau könnte der 19-Jährige den Backup für Bastian Oczipka mimen. Zuletzt wurden auch und als Interessenten genannt.

Miranda ist bereits seit 2017 Teil von Barcelonas Jugendakademie La Masia. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Defensivmann 23 Spiele für die zweite Mannschaft der Blaugrana und verzeichnete zudem einen Einsatz über 90 Minuten in der .

FC Schalke 04 verleiht Hamza Mendyl und Pablo Insua

Bundesligist Schalke 04 hat in Hamza Mendyl und Pablo Insua zwei Profis verliehen. Wie die Königsblauen am Mittwoch bekanntgaben, wird Linksverteidiger Mendyl (21) in der kommenden Saison beim französischen Erstligisten FCO spielen.

Innenverteidiger Insua (25) wird für ein Jahr zum spanischen Zweitligisten SD zurückkehren. Mendyl, der in der abgelaufenen Saison 16 Pflichtspiele im S04-Trikot absolvierte, besitzt bei den Schalkern noch einen Vertrag bis 2023.