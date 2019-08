FC Schalke 04 verleiht Hamza Mendyl und Pablo Insua

Die Kaderverkleinerung des FC Schalke geht weiter. Die Knappen verleihen die Streichkandidaten Hamza Mendyl und Pablo Insua nach Dijon und Huesca.

Bundesligist Schalke 04 hat in Hamza Mendyl und Pablo Insua zwei Profis verliehen. Wie die Königsblauen am Mittwoch bekannt gaben, wird Linksverteidiger Mendyl (21) in der kommenden Saison beim französischen Erstligisten FCO spielen.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Innenverteidiger Insua (25) wird für ein Jahr zum spanischen Zweitligisten SD zurückkehren. Mendyl, der in der abgelaufenen Saison 16 Pflichtspiele im S04-Trikot absolvierte, besitzt bei den Schalkern noch einen Vertrag bis 2023.

Insua war bereits in der vergangenen Spielzeit an den Erstliga-Absteiger Huesca ausgeliehen, kam nach einem Kreuzbandriss im Februar allerdings nur zu zwölf Einsätzen. Insua, bis 2021 an Schalke gebunden, lief für den Klub nach mehreren Verletzungen bisher nur einmal in der auf.