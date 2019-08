Schalke 04: Kabak zurück im Mannschaftstraining, Frankreich-Interesse für Harit? - alle News und Gerüchte zu S04

Auf Schalke gibt es Gerüchte um mögliche Abgänge von Amine Harit und Pablo Insua. Ozan Kabak kehrt derweil ins Team-Training zurück.

Kurz vor dem Bundesligastart ist Innenverteidiger Ozan Kabak ins Teamtraining des zurückgekehrt. Für das Spiel gegen am Samstagabend ist der Türke allerdings noch keine Option.

Glaubt man Transfergerüchten aus und , könnte sich bei den Knappen bei den Abgängen noch etwas tun. Während Pablo Insua mit den beiden spanischen Zweitligisten und La Coruna in Verbindung gebracht wird, steht Amine Harit angeblich auf dem Zettel von .

Schalke 04: Ozan Kabak zurück im Mannschaftstraining

Innenverteidiger Ozan Kabak hat am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining des FC Schalke 04 teilgenommen. Der talentierte Türke fehlte dem Bundesligisten in den vergangenen Wochen aufgrund einer Fußverletzung.

Aufgrund von Trainingsrückstand wird der 20-Jährige zum Ligaauftakt gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag allerdings noch nicht in im Kader erwartet. Laut WAZ hofft Schalke dennoch, vor der Länderspielpause Anfang September auf den Innenverteidiger zurückgreifen zu können.

Schalke-Verteidiger Pablo Insua wohl bei La Coruna und Huesca auf dem Zettel

Der spanische Innenverteidiger Pablo Insua hat offenbar das Interesse von Deportivo La Coruna und SD Huesca geweckt. Wie die spanische AS berichtet, sollen die beiden Zweitligisten ein Leihgeschäft des Schalkers ins Auge gefasst haben.

Insua war bereits in der vergangenen Saison an Huesca ausgeliehen und absolvierte zehn Partien für den Klub, ehe er sich am 9. Februar das Kreuzband riss. Für Schalke bestritt der 26-Jährige in der Saison 2017/18 lediglich ein Pflichtspiel.

Insuas Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis ins Jahr 2021.

Schalke 04: Amine Harit wird bei SCO Angers gehandelt

Amine Harit vom FC Schalke 04 hat angeblich das Interesse von SCO Angers geweckt. Die Franzosen sind laut Yahoo Sport am 22-Jährigen interessiert und sehen in ihm wohl eine Alternative zum nach Lyon abgewanderten Jeff Reine-Adelaide.

Fraglich ist allerdings, ob das Interesse von Angers nicht zum falschen Zeitpunkt kommt. Schalkes Trainer David Wagner versprach zuletzt Geduld mit Harit und wollte den Marokkaner nach einer schweren Zeit wieder in die Mannschaft integrieren. Im gelang das gegen Drochtersen/Assel mit zwei Vorlagen bereits ordentlich.

Harit zählte in der vergangenen Saison zu den Sorgenkindern von Ex-Trainer Domenico Tedesco. Gelegentlich ließ er sein Potenzial aufblitzen und war eine Bereicherung für die Schalker Offensive. Nachdem er im Sommer 2017 zwölf Millionen Euro gekostet hatte, steht er noch bis Sommer 2021 unter Vertrag.

DFB-Ethikkommission vertagt sich im Fall Tönnies

Die Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat sich im Fall Clemens Tönnies vertagt. Das vierköpfige Gremium unter Vorsitz von Nikolaus Schneider hatte am Donnerstag in einer mehrstündigen Telefonkonferenz mit dem Klubchef von Schalke 04 die rassistischen Aussagen des 63-Jährigen zu Monatsbeginn erörtert .

"Das war ein offenes und ehrliches Gespräch. Aber wir benötigen noch einige weitere Informationen, um eine Entscheidung zu treffen, die zeitnah fallen soll", sagte Schneider dem Sport-Informations-Dienst .

Weston McKennie will mit Schalke zurück nach Europa: "Im Fußball kann alles passieren"

Obwohl der FC Schalke 04 in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg spielte, hofft Mittelfeldspieler Weston McKennie auf eine baldige Rückkehr auf die internationale Bühne.

"Für mich ist es realistisch, wieder in Europa zu spielen. Egal, ob in der oder . Im Fußball kann alles passieren, das haben wir in den vergangenen Jahren gelernt", erklärte der US-Nationalspieler bei Sky . "Wir hatten eine Saison, in der wir Zweiter waren und ein Jahr später haben wir gegen den Abstieg gekämpft."

Der zentrale Mittelfeldspieler begründet diese offensive Formulierung des Saisonziels mit einem einfachen Vergleich "Wenn man Sportler ist und sich als Ziel setzt, den zehnten Platz zu erreichen, wird man niemals an seine Leistungsgrenzen kommen. Ich bin ein sehr positiver Typ und will so viel wie möglich erreichen."

Schalke 04 verpflichtet Adrian Babic als neuen Chefscout

Bundesligist Schalke 04 hat Adrian Babic als neuen Chefscout verpflichtet. Der 40-Jährige wird das Amt am 15. August antreten.

"Wir sind sehr froh, in Adrian einen sehr erfahrenen Mann für den S04 gewonnen zu haben", freut sich Sportvorstand Jochen Schneider über die Verpflichtung. "Dazu bringt er außergewöhnliches Wissen über den internationalen wie nationalen Spielermarkt mit."

Babic spielte einst in der Jugend von und trainierte nach seiner aktiven Laufbahn Juniorenteams der Werkself, ehe er in den Scoutigbereich des Klubs wechselte und schließlich zwei Jahre als Chefscout im Rheinland arbeitete.