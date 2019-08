Schalke 04: Handschuh-Ärger für Nübel, Dijon will Mendyl - alle News und Gerüchte zu S04

Schalkes Kapitän wurde in den sozialen Medien von Handschuh-Hersteller Pope's angegangen. Hamza Mendyl steht wohl vor dem Absprung. Alle S04-News.

Der trifft in der 2. Hauptrunde des DFB Pokals auf Zweitligst Arminia Bielefeld. Das ergab die Losung am Sonntagabend. In der ersten Runde hatte sich das Team von Trainer David Wagner souverän gegen Drochtersen/Assel durchgesetzt.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auch am 1. Spieltag der blieb S04 ohne Niederlage. Bei gab es ein 0:0. Benito Raman vergab dabei in der ersten Halbzeit eine große Gelegenheit. Nun hat er erklärt, was beim Schuss falsch lief.

Kapitän Alexander Nübel sorgt derweil für negative Schlagzeilen. Torwarthandschuh-Hersteller Pope's wirft dem Schalker mangelnde Sozialkompetenz vor. Grund ist wohl die Art und Weise, wie der 23-Jährige sich bei seinem ehemaligen Ausrüster verabschiedet hat.

Schalke 04 am Montag - alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Schalke 04 trifft im DFB Pokal auf Arminia Bielefeld

In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals trifft der FC Schalke 04 auf Arminia Bielefeld. Losfee Christoph Metzelder loste den Knappen am Sonntagabend ein Auswärtsspiel in Ostwestfalen zu.

Eure Meinung zum Los? Wir freuen uns auf das Gastspiel auf der Bielefelder Alm 🙂#S04 | #DSCS04 | #DFBPokal pic.twitter.com/9Pa8CyJxjd — FC Schalke 04 (@s04) August 18, 2019

Die Begegnung wird am 29. oder 30. Oktober ausgetragen.

Schalke-Neuzugang Benito Raman erklärt seinen Fehlschuss gegen Borussia Mönchengladbach

Beim 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach vergab Schalkes Neuzugang Benito Raman in der ersten Halbzeit eine große Chance. In einem Interview auf der Klubhomepage erklärte er die Aktion.

"Ich habe den Ball bekommen, aber auch meinen Gegenspieler rechts neben mir im Blick gehabt. Deshalb wollte ich schnell abschließen. Das war vielleicht zu überhastet. Im Nachhinein hätte ich die Situation natürlich anders lösen müssen. Beim nächsten Mal bleibe ich ruhiger und mache das Ding rein. Ein Abschluss mit der Innenseite wäre besser gewesen. Ich ärgere mich, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass die Saison jetzt nicht gelaufen ist, nur weil ich eine Chance vergeben habe."

Bundesliga-Highlights: Borussia Mönchengladbach vs. Schalke 04 0:0

Schalke 04: Handschuh-Hersteller ätzt gegen Alexander Nübel

Christoph Nowak, Manager von Torwarthandschuh-Hersteller Pope's, erhebt bei Facebook Vorwürfe gegen Schalkes Torwart Alexander Nübel. Nachdem der S04-Kapitän in der Vergangenheit Handschuhe von Pope's bezog, wechselt er nun zu Konkurrent adidas.

Dem U21-Nationalspieler wird mangelnde "Sozialkompetenz" vorgeworfen.

Schalke 04: FCO wohl interessiert an Leihe von Hamza Mendyl

Bundesligist Schalke 04 liegt eine Anfrage des französischen Erstligisten FCO Dijon für Hamza Mendyl vor. Der Ligue-1-Klub will den 21-jährigen Marokkaner für eine Saison ausleihen. Das berichtet die WAZ.

Schalkes Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether sieht außerdem gute Chancen für Abnehmer für die Profis Yevhen Konoplyanka (möglicherweise aus der ) und Nabil Bentaleb (eventuell ).

Schalke-Trainer David Wagner zufrieden mit Remis in Gladbach

Nach dem 0:0 bei Borussia Mönchengladbach zeigte sich Schalkes Trainer David Wagner zufrieden. "Wir sind gut reingekommen ins Spiel. Gerade die Balleroberung und der Umschaltmoment vor Benito Ramans Chance war sehr gut."

Wagner weiter: "Wir haben sehr leidenschaftlich verteidigt. Deshalb ist der Punkt zum Start auch verdient. Wenn man auf den Spielberichtsbogen schaut, sieht man, wer noch alles verletzt fehlt. Da kommt in den kommenden Tagen und Wochen richtig Qualität zurück"

#Wagner: Wir sind gut reingekommen ins Spiel. Gerade die Balleroberung und der Umschaltmoment vor Benito Ramans Chance war sehr gut. Leider hat er den Ball dann nicht richtig getroffen. Das war sicherlich unsere beste Möglichkeit. #S04 #BMGS04 pic.twitter.com/T9MAcCwPSw — FC Schalke 04 (@s04) August 17, 2019

Schalke 04: Alessandro Schöpf gibt Comeback in der U23

Nach fast siebenmonatiger Verletzungspause absolvierte Alessandro Schöpf am Samstag sein erstes Pflichtspiel. In der Regionalliga West kam der Österreicher für die U23 gegen den Bonner SC zum Einsatz und spielte 45 Minuten.

Schöpf zog sich im Januar beim 2:2-Remis gegen einen Außenbandriss im Knie zu und verpasste somit große Teile der Rückrunde der vergangenen Saison.

Schalke 04 und wohl mit Interesse an Philipp Max

Linksverteidiger Philipp Max vom steht offenbar bei Atalanta Bergamo und dem FC Schalke 04 auf dem Zettel. Wie der kicker berichtet, arbeitet der italienische Champions-League-Teilnehmer mit Hochdruck am Deal, aber auch Königsblau macht sich Hoffnung.

Es heißt, Augsburg ist bereit Max abzugeben, zumal man mit Mads Pedersen und Iago bereits zwei Neuzugänge für die Linksverteidigerposition verpflichtet hat. Trotzdem fordern die Fuggerstädter rund 20 Millionen Euro Ablöse für den 25-Jährigen. Da diese Summe aber offenbar kein Klub bereit ist zu zahlen, soll der FCA nun auch mit einem Leihgeschäft einverstanden sein.

Bei der 1:5-Niederlage der Augsburger in Dortmund stand Max nicht im 20er-Kader von Trainer Martin Schmidt.