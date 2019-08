Schalke 04: Bremen angeblich mit Interesse an Nabil Bentaleb, Amine Harit gesteht Fehler ein - alle News und Gerüchte

Wechselt Nabil Bentaleb nach Bremen? Werder soll bereits Kontakt zu den Beratern des zentralen Mittelfeldspielers aufgenommen haben.

Wenige Tage vor Saisonstart versucht Schalke 04 noch immer, seinen Kader zu verkleinern. Für Nabil Nabil Bentalb soll es wohl erste Anfragen geben. Bundesligist hat nach Informationen der Bild ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen.

Nachdem Silas Wamangituka in der vergangenen Woche mit Schalke 04 in Verbindung gebracht wurde, ist ein Transfer vom Tisch. Der Mittelstürmer hat am Dienstag einen Vertrag beim Zweitligisten unterschrieben.

Schalke 04 am Mittwoch- alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Schalke-Profi Nabil Bentaleb angeblich bei Werder Bremen auf dem Zettel

Bundesligist Werder Bremen hat offenbar Interesse an Nabil Bentalb von Schalke 04. Wie die Bild berichtet, haben die Nordlichter bereits Kontakt zu den Beratern des zentralen Mittelfeldspielers aufgenommen.

Aus disziplinarischen Gründen steht der Algerier bei S04 auf dem Abstellgleis. Im Laufe der Rückrunde der vergangenen Saison wurde er von Trainer Huub Stevens zweimal suspendiert und kam deshalb auf lediglich 25 Einsätze in der (drei Tore).

Problem beim Transfer des 24-Jährigen nach Bremen dürfte einzig die Finanzierung sein. Bentaleb ist einer der Spitzenverdiener auf Schalke und wechselte erst 2017 für 19 Millionen Euro von in die Bundesliga. Dem Bericht zufolge kommt für die Bremer deshalb nur ein Leihgeschäft infrage.

Anders als Innenverteidiger Ömer Toprak (kam von ) könnte Bentaleb Grün-Weiß allerdings nicht sofort weiterhelfen. Nach einem operativen Eingriff im Adduktorenbereich im Juni ist er noch nicht zurück im Training.

Schalke-Trainer David Wagner fordert Offensivimpulse von Neuzugang Jonjoe Kenny

Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny soll beim auch die Offensive beleben. Das verriet die Leihgabe des in einem Interview mit Schalke TV.

"Ich muss mehr Chancen für unsere Spieler kreieren, das ist nun ein Teil meines Jobs. Das möchte ich, so viel und so gut ich es kann, erledigen", machte der Neuzugang klar. "Ich mag es zu verteidigen, aber ich mag es auch, nach vorne zu gehen“, sagte Jonjoe Kenny. "Ich werde gerne in das Offensivspiel einbezogen", fügte er hinzu.

Der englische U21-Nationalspieler ist bis Saisonende nach Gelsenkirchen ausgeliehen. Beim 5:0-Sieg in der ersten Runde des DFB Pokals gegen den SV Drochtersen/Assel feierte er sein Debüt für Königsblau.

Kein Wechsel zu Schalke 04: Silas Wamangituka unterschreibt beim VfB Stuttgart

Mittelstürmer Silas Wamangituka wird nicht zum FC Schalke 04 wechseln. Nachdem der 19-jährige Franzose in der vergangenen Saison mit S04 in Verbindung gebracht worden war, unterschrieb er am Dienstag einen Vertrag bei Zweitligist VfB Stuttgart.

Die Schwaben überweisen acht Millionen Euro für die Dienste des Kongolesen, was Wamangituka zum teuersten Transfer in der Geschichte der macht.

Der nächste Neuzugang‼️



Silas #Wamangituka wechselt mit sofortiger Wirkung zum #VfB und unterschreibt einen bis zum 30. Juni 2024 gültigen Vertrag.



Herzlich willkommen, Silas! 👋 pic.twitter.com/DJz07oedVu — VfB Stuttgart (@VfB) August 13, 2019

Schalke 04: Bundesliga-Vertreter plädieren für zweite Chance für Tönnies

Friedhelm Funkel hielt ein flammendes Plädoyer für eine zweite Chance für Clemens Tönnies, die neben ihm sitzenden Max Eberl, Armin Veh und Simon Rolfes nickten zustimmend. Die prominenten Bundesliga-Vertreter verurteilten zwar die rassistischen Aussagen des Schalker Aufsichtsratschef, sie befürworteten allerdings eine Rückkehr des milliardenschweren Unternehmers nach der selbst verordneten dreimonatigen Auszeit.

"Die Hexenjagd, die auf ihn veranstaltet wird, muss irgendwann mal aufhören", sagte Trainer Funkel von am Rande des Fußball-Gipfels der Rheinischen Post dem SID. "Clemens hat eine Aussage getätigt, die nicht geht. Er hat sich in der Wortwahl vergriffen. Was jetzt mit ihm gemacht wird, halte ich nicht für in Ordnung. Er wird ja regelrecht geschlachtet", hatte Funkel während der Veranstaltung zuvor erklärt.

Schalke 04: Amine Harit gesteht "viele Fehler"

Amine Harit vom FC Schalke 04 hat mit der Bild über seine bisherige Karriere und seinen Ruf als Problemprofi gesprochen. Er bereue "viele Dinge", gab der 22-jährige Mittelfeldspieler dabei zu.

Harit, der 2017 für 8,5 Millionen Euro von Nantes zu den Königlichen wechselte, fiel in seiner Schalke-Zeit des Öfteren durch exzessive Partys und geschwänzte Sprachkurse auf. "Manchmal denkt man nicht über die Folgen nach, wenn man etwas Dummes macht", sagte er. "Wenn es auf dem Platz läuft, werden solche Dinge nicht so sehr beachtet. Wenn nicht, ist natürlich das Gegenteil der Fall.“

Schalke-Angreifer Steven Skrzybski über David Wagner: "Sein Spielstil kommt mir entgegen"

Steven Skrybski vom FC Schalke 04 hat sich positiv zu seinem Fitnesszustand geäußert und gleichzeitig von der Philosophie von Neu-Coach David Wagner geschwärmt.

"Wenn man den Spielstil beschreiben müsste, dann würde ich sagen, dass er mir sehr entgegen kommt. Wenn es für mich eine bevorzugte Spielweise gibt, dann ist es diese", sagte der Offensivspieler in der WAZ über die Art und Weise, wie Wagner Fußball spielen lässt.

In der vergangenen Saison tat sich Skryzbski unter Tedesco und Stevens noch schwer, zudem machten ihm einige Verletzungen zu schaffen. "Ich hatte letzte Saison ein paar Probleme, fühle mich aber jetzt richtig gut und hoffe natürlich, dass die neue Saison verletzungsfrei über die Bühne geht. Aber ich spüre, dass ich wieder bei 100 Prozent bin", so der Ex-Union-Profi abschließend.

In der vergangenen Saison lief er zwölfmal im S04-Trikot auf und erzielte drei Treffer.

Schalke 04: Daniel Caligiuri ist Spieler der Saison 2018/19

Der Schalker Fan-Club-Verband hat Allrounder Daniel Caligiuri zum Spieler der Saison 2018/19 gewählt.

In der vergangenen Saison, in der Schalke 04 sich schwertat und nur den 14. Platz erreichte, tat sich zwar keiner der Profis als Star hervor, Caligiuri konnte jedoch wenigstens mit Einsatz überzeugen.

In 40 Saisonspielen erzielte Caligiuri sieben Treffer und legte obendrein fünf Tore auf.