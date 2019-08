Schalke 04: Skrzybski schwärmt von Wagners Philosophie, Ehrung für Daniel Caligiuri - alle News und Gerüchte

Steven Skrzybski kommt die Zusammenarbeit mit David Wagner zugute. Daniel Caligiuri wurde derweil von den Schalker Fans geehrt. Alle S04-News.

Der trifft am kommenden Wochenende auf . Dabei läuft es schon ganz gut für die Mannschaft von David Wagner.

Gegen Drochtersen/Assel setzte sich S04 ganz sicher und souverän mit 5:0 durch, Steven Skrzybski besorgte dabei den wichtigen Führungstreffer vor der Pause. Der Offensivspieler schwärmte Anfang dieser Woche von Trainer David Wagner.

Die Anhänger des Fan-Club-Verbands haben zudem entschieden: Daniel Caligiuri war in einer verkorksten letzten Saison noch der beste Schalker und ist deshalb der Spieler der Saison 2018/19.

Außerdem: Der Transfer von Yevhen Konoplyanka nach Istanbul rückt immer näher. Jochen Schneider bestätigte die Gespräche mit .

Schalke-Angreifer Steven Skrzybski über David Wagner: "Sein Spielstil kommt mir entgegen"

Steven Skrybski vom FC Schalke 04 hat sich positiv zu seinem Fitnesszustand geäußert und gleichzeitig von der Philosophie von Neu-Coach David Wagner geschwärmt.

"Wenn man den Spielstil beschreiben müsste, dann würde ich sagen, dass er mir sehr entgegen kommt. Wenn es für mich eine bevorzugte Spielweise gibt, dann ist es diese", sagte der Offensivspieler in der WAZ über die Art und Weise, wie Wagner Fußball spielen lässt.

In der vergangenen Saison tat sich Skryzbski unter Tedesco und Stevens noch schwer, zudem machten ihm einige Verletzungen zu schaffen. "Ich hatte letzte Saison ein paar Probleme, fühle mich aber jetzt richtig gut und hoffe natürlich, dass die neue Saison verletzungsfrei über die Bühne geht. Aber ich spüre, dass ich wieder bei 100 Prozent bin", so der Ex-Union-Profi abschließend.

In der vergangenen Saison lief er zwölfmal im S04-Trikot auf und erzielte drei Treffer.

Schalke 04: Daniel Caligiuri ist Spieler der Saison 2018/19

Der Schalker Fan-Club-Verband hat Allrounder Daniel Caligiuri zum Spieler der Saison 2018/19 gewählt.

In der vergangenen Saison, in der Schalke 04 sich schwertat und nur den 14. Platz erreichte, tat sich zwar keiner der Profis als Star hervor, Caligiuri konnte jedoch wenigstens mit Einsatz überzeugen.

In 40 Saisonspielen erzielte Caligiuri sieben Treffer und legte obendrein fünf Tore auf.

Tönnies-Affäre: Schauspieler Lohmeyer tritt als Schalke-Mitglied aus

Schauspieler Peter Lohmeyer zieht persönliche Konsequenzen aus der Affäre um Clemens Tönnies und tritt als Mitglied bei Schalke 04 aus. "Schalke 04 war immer ein Vorreiter im Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus, und darauf war ich immer sehr stolz. Jetzt wird das durch den Metzger infrage gestellt, und das macht mich sauer – und traurig", sagte der 57-Jährige dem Magazin 11Freunde.

Ihm komme es "irgendwie" so vor "als hätten Menschen in diesem Verein diese Haltung nur benutzt und nicht wirklich gelebt", fügte Lohmeyer an, der zu den bekanntesten Schalke-Anhängern gehört.

Bericht: Konoplyanka-Transfer zu Besiktas naht - Schneider bestätigt Fortschritte

Der Transfer von Yevhen Konoplyanka zu Besiktas rückt immer näher. Dies bestätigte nun Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider.

Der Ukrainer, der auf der Außenbahn zuhause ist, wird sich dem Vernehmen nach schon bald dem Süper-Lig-Klub anschließen. "Aber es ist nichts spruchreif", sagte Schneider im Gespräch mit der WAZ.

Konoplyanka wechselte im Jahr 2016 zu Königsblau, wo er nach einer Leihsaison fest verpflichtet wurde. 2018/19 lief der 29-Jährige 21-mal für Schalke auf, erzielte aber nur einen Treffer.

Kevin Kuranyi: Schalke 04 landet auf Platz 6

Ex-Torjäger Kevin Kuranyi sieht für den FC Schalke 04 gute Chancen, die verpatzte vergangene Saison vergessen zu machen und sich im oberen Tabellendrittel der zu platzieren.

"Wenn es nach mir ginge, dürfen meine Königsblauen gerne Meister werden. Aber es geht leider nicht nach mir. Was Schalke betrifft, hoffe und tippe ich auf Platz 6. Ich bin ja ein positiver Mensch", sagte Kuranyi im Gespräch mit dem kicker.

Gleichzeitig mahnte der TV-Experte aber auch zur Vorsicht, denn nicht alle Probleme aus dem Vorjahr seien mit dem Trainerwechsel behoben. "David Wagner hat eine harte Aufgabe vor sich, aus einem Kader von Spielern, die nach der abgelaufenen Saison alles andere als selbstbewusst sind oder gar wegwollen oder sollen, ein tatkräftiges Team zu formen", so Kuranyi weiter.

Demnach müsse Wagner es schaffen, für Aufbruchstimmung zu sorgen: "Und wenn ein guter Start gelingt, kann sich alles auch schnell in eine positive Richtung drehen."

Schalke 04 stellt Ausweichtrikot für die Saison 2019/20 vor

Der FC Schalke 04 hat am Sonntagmorgen offiziell das neue Ausweichtrikot für die kommende Spielzeit vorgestellt. Offiziell wird das Shirt als "ein besonderes Stück Heimspielatmosphäre" vermarktet.

Nachdem S04 in der vergangenen Saison noch mit neongrünem Ausweichtrikot ausgestattet war, ist das neue Jersey hauptsächlich in Schwarz gehalten. Zusätzlich ist es mit weißen Sprenkeln versehen, die die Lichter der Nordkurve während des Steigerlieds symbolisieren sollen, welches vor jedem Heimspiel gespielt wird.

Das Trikot von Ausrüster Umbro kostet für Erwachsene 84,95 Euro und ist ab heute erhältlich.