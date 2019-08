Schalke 04: Silas Wamangituka wohl vor Wechsel zu S04, Wagner appelliert an die Fans - alle News und Gerüchte

Schnappt sich Schalke einen Stürmer aus Frankreichs 2. Liga? Silas Wamangituka soll vor einem Wechsel ins Ruhrgebiet stehen.

Der startet mit dem DFB-Pokalspiel gegen Drochtersen/Assel in die neue Saison. Vor allem in der Offensive hat Trainer David Wagner allerdings mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Neuzugang Benito Raman, Mark Uth und Rabbi Matondo fallen allesamt für die Begegnung gegen den Regionalligisten aus.

Auch weil der S04-Kader im Angriff ohnehin dünn besetzt ist, wird weiter über einen Neuverpflichtung für den Sturm spekuliert. Laut französischen Medien soll Silas Wamangituka von Paris FC vor einem Wechsel zu Schalke stehen.

Was an diesem Samstag im Schalke-Universum wichtig ist, erfahrt Ihr in diesem Artikel – egal ob, News oder Transfergerücht.

Die S04-News der vergangenen Tage:

Schalke 04 wohl vor Transfer von Stürmer Silas Wamangituka

Bundesligist Schalke 04 steht offenbar vor der Verpflichtung von Mittelstürmer Silas Wamangituka von Paris FC. Wie Le Parisien berichtet, sollen die Knappen eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro für den Kongolesen zahlen.

Dem Bericht zufolge hat der 1,89 Meter große Angreifer vom Klub die Erlaubnis bekommen, mit den Schalkern zu verhandeln. Bei der 1:2-Niederlage gegen AD Rodez stand Wamangituka schon nicht mehr im Kader der Hauptstädter.

Neben Schalke sollen auch der , , , der und der am Offensiv-Talent interessiert sein.

Schalke-Trainer David Wagner appelliert an die S04-Fans

Trainer David Wagner hat die Fans von Schalke 04 gebeten, trotz der hitzigen Rassismus-Debatte um den Vorstandsvorsitzenden Clemens Tönnies pünktlich zum -Spiel gegen Drochtersen-Assel hinter der Mannschaft zu stehen.

"Es gibt dann irgendwann einen Moment, ab dem es nur noch um das Spiel gehen darf. Dann geht es nur noch darum, seine Mannschaft zu supporten. Und das ist am Samstag ab 15.30 Uhr. Diesen Zusammenhalt habe ich auf Schalke so kennengelernt. Und daran appelliere ich auch ganz deutlich", sagte der Coach vor seinem Pflichtspieldebüt auf einer Pressekonferenz.

Vor DFB-Pokal: Einige Ausfälle beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat vor dem Pokalspiel gegen Drochtersen/Assel vor allem in der Offensive einige Ausfälle zu beklagen. Sechs Spieler fallen sicher aus. Drei weitere fehlten im Abschlusstraining und ein Einsatz scheint sehr unwahrscheinlich.

Mark Uth, Alessandro Schöpf, Rabbi Matondo, Ozan Kabak und Jonas Carls fehlen allesamt verletzt und werden nicht zum Einsatz kommen. Verteidiger Salif Sane stieg erst nach dem erst am Dienstag ins Training ein und wird ebenfalls nicht mit zum Pokalspiel reisen.

Außerdem fehlten Benito Raman, Markus Schubert und Nassim Boujellab im Abschlusstraining.

Schalke gegen Drochtersen-Assel im LIVE-STREAM und TV sehen

Wird das DFB-Pokalspiel zwischen Schalke 04 und Drochtersen-Assel eigentlich im TV übertragen? In einem separaten Artikel versorgen wir Euch mit allen Informationen zur Übertragung Partie.

FC Schalke 04: Huub Stevens verteidigt Clemens Tönnies

Schalkes Ex-Trainer und Aufsichtsratsmitglied Huub Stevens hat Clemens Tönnies nach dessen rassistischen Aussagen beim Tag des Handwerks in Paderborn verteidigt. "Nein! Für ihn zählt nicht Hautfarbe eines Menschen, sondern sein Charakter. Er hat sich in meiner Gegenwart auch vorher nie so geäußert", sagte der Trainer gegenüber der Bild .

Tönnies hatte mit seinen Aussagen über Afrika viele dunkelhäutige Menschen diffamiert. Stevens ahndete diese Worte als "nicht akzeptabel", stimmte der Entscheidung gegen einen Rücktritt Tönnies' aber zu: "Er hat sich ehrlich entschuldigt, bereut seine Aussagen. Jeder verdient eine zweite Chance!"

Der Aufsichtsratschef des FC Schalke 04 habe sich nach seinen Aussagen "selbst erschrocken", erklärte Stevens: "Nicht umsonst hat er dem Ehrenrat vorgeschlagen, seine Ämter vorerst ruhen zu lassen. Er, als riesiger Schalke-Fan, darf drei Monate nichts mit dem Klub zu tun haben, wird nicht zu den Spielen kommen."

Dass Schalke nun Proteste vieler Fans bevorstehen, kann Stevens nicht nachvollziehen. "Sobald die Saison losgeht, müssen wir uns auf das Sportliche konzentrieren", mahnte der ehemalige Coach. Er wünsche sich vielmehr, dass Rassismus keine Chance auf Schalke erhalte, Tönnies seine Arbeit aber noch "viele Jahre fortsetzt".