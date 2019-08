Nach den rassistischen Äußerungen von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies ist bei Schalke 04 noch keine Ruhe eingekehrt. Tönnies lässt sein Amt zunächst ruhen, dennoch gibt es weiter Proteste. Ex-Trainer Huub Stevens fordert "eine zweite Chance" für den Unternehmer ein.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Vom Transfermarkt gibt es vor der 1. Runde im wenig Neues: Matheus Pereira, immer wieder auf Schalke als Neuzugang gehandelt, wird in diesem Sommer aber definitiv nicht kommen.

Der FC Schalke 04 am Freitag: Alle wichtigen News und Transfergerüchte rund um S04 erfahrt Ihr hier.

Die S04-News der vergangenen Tage:

Schalkes Ex-Trainer und Aufsichtsratsmitglied Huub Stevens hat Clemens Tönnies nach dessen rassistischen Aussagen beim Tag des Handwerks in Paderborn verteidigt. "Nein! Für ihn zählt nicht Hautfarbe eines Menschen, sondern sein Charakter. Er hat sich in meiner Gegenwart auch vorher nie so geäußert", sagte der Trainer gegenüber der Bild .

Tönnies hatte mit seinen Aussagen über Afrika viele dunkelhäutige Menschen diffamiert. Stevens ahndete diese Worte als "nicht akzeptabel", stimmte der Entscheidung gegen einen Rücktritt Tönnies' aber zu: "Er hat sich ehrlich entschuldigt, bereut seine Aussagen. Jeder verdient eine zweite Chance!"

Der Aufsichtsratschef des FC Schalke 04 habe sich nach seinen Aussagen "selbst erschrocken", erklärte Stevens: "Nicht umsonst hat er dem Ehrenrat vorgeschlagen, seine Ämter vorerst ruhen zu lassen. Er, als riesiger Schalke-Fan, darf drei Monate nichts mit dem Klub zu tun haben, wird nicht zu den Spielen kommen."

Dass Schalke nun Proteste vieler Fans bevorstehen, kann Stevens nicht nachvollziehen. "Sobald die Saison losgeht, müssen wir uns auf das Sportliche konzentrieren", mahnte der ehemalige Coach. Er wünsche sich vielmehr, dass Rassismus keine Chance auf Schalke erhalte, Tönnies seine Arbeit aber noch "viele Jahre fortsetzt".

Der ehemalige Nürnberger Matheus Pereira wechselt nicht zu Schalke 04. Das ist seit Donnerstag klar. Am Deadline Day heuerte der Flügelstürmer beim englischen Zweitligisten an.

Pereira wird zunächst für eine Saison von CP ausgeliehen und im kommenden Sommer hat WBA eine Kaufoption auf den 23 Jahre alten Brasilianer.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, auch Schalke sei an einem Transfer Pereiras zur kommenden Spielzeit interessiert.

I am very happy for this new challenge in my career, I am very motivated to help #WBA achieve our objectives!!! Thank you to everyone who was involved in this operation and #WBA for their efforts to get me to the club! Let's go!!! pic.twitter.com/EDaeaqbmrY