FC Liverpool vs. Leicester City: Den Carabao Cup heute live sehen

Von wegen ruhige Tage in der Vorweihnachtszeit! In England stehen am heutigen Mittwoch, 22. Dezember, im Carabao Cup - weitläufig auch als League Cup bekannt - drei Viertelfinalspiele auf dem Programm. In einer Partie empfängt der FC Liverpool heute Leicester City. Angepfiffen wird sie im Stadion an der Anfield Road um 20.45 Uhr.

Der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool geht heute als Favorit in das Viertelfinalduell zweier Premier-League-Klubs. Zum einen genießen die Reds Heimrecht, zum anderen macht dies alleine schon ein Blick auf die Tabelle der Premier League klar. In dieser ist Liverpool Zweiter, Leicester City lediglich Neunter.

Am vergangenen Wochenende holte Liverpool in der Premier League bei Tottenham Hotspur einen Punkt, der Rückstand auf Tabellenführer Manchester City beträgt jetzt drei Punkte. Gar nicht im Ligaeinsatz war Leicester City. Das Spiel beim FC Everton musste abgesagt werden, da mehrere Leicester-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Keine gute Vorbereitung auf das heutige Viertelfinale im Carabao Cup. Es bleibt abzuwarten, welche Spieler Leicester City in Liverpool zur Verfügung stehen werden.

An dieser Stelle kurz zum Modus des Carabao Cup. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, folgt sofort ein Elfmeterschießen.

FC Liverpool vs. Leicester City - welches Team zieht ins Halbfinale des Carabao Cups ein? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM und präsentiert Euch die Aufstellungen der beiden Teams, sobald diese vorliegen.

FC Liverpool vs. Leicester City heute live sehen : Das Spiel im Carabao Cup in der Übersicht

Begegnung FC Liverpool - Leicester City Wettbewerb Carabao Cup, Viertelfinale Datum Mittwoch, 22. Dezember 2021 Anpfiff 20.45 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Anfield Road, Liverpool

FC Liverpool vs. Leicester City heute live sehen: So wird der Carabao Cup live übertragen

Fans der Premier League wissen sicher, dass die exklusiven Übertragungsrechte an der wohl besten Liga der Welt in dieser Saison bei Sky liegen. Doch zeigt der Pay-TV-Sender auch die Spiele des Carabao Cups?

Die eben gestellte Frage kann mit einem klaren Nein beantwortet werden. Die Übertragungsrechte liegen nämlich bei DAZN!

Damit steht fest, dass der Streamingdienst FC Liverpool vs. Leicester City heute exklusiv zeigt. Un das ist noch lange nicht alles. DAZN überträgt auch auch die beiden weiteren heutigen Viertelfinalspiele (FC Brentford vs. FC Chelsea und Tottenham Hotspur vs. West Ham United) jeweils ab 20.45 Uhr exklusiv.

FC Liverpool vs. Leicester City: Den Carabao Cup heute live sehen - die Übertragung von DAZN im LIVE-STREAM

Wo Ihr FC Liverpool vs. Leicester City heute live verfolgen könnt, haben wir bereits geklärt - nämlich bei DAZN.

Den LIVE-STREAM zur Partie solltet Ihr heute wenige Minuten vor Spielbeginn abrufen, dann beginnt nämlich die Übertragung mit Kommentator Uli Hebel und Experte Sascha Mölders.

Ganz egal, wo Ihr heute seid, könnt Ihr Euch das Spiel ansehen. Der LIVE-STREAM ist entweder auf dazn.com über den Browser auf Eurem PC oder Notebook abrufbar, genauso wie über die DAZN-App auf den verschiedensten Endgeräten. Hier findet Ihr eine Liste der Geräte, auf welchen DAZN genutzt werden kann.

Um DAZN nutzen zu können, müsst Ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen haben. Sichern könnt Ihr Euch ein Abo, indem Ihr Euch auf der Homepage neu anmeldet. Ihr könnt zwischen zwei verschiedenen Abo-Varianten wählen.

Monatsabo : 14,99 Euro pro Monat

: 14,99 Euro pro Monat Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr

Ihr könnt das Jahresabo jährlich kündigen, das Monatsabo sogar monatlich.

FC Liverpool vs. Leicester City: Den Carabao Cup heute live sehen - die Übertragung von DAZN im TV

Ihr wollt Euch FC Liverpool vs. Leicester City heute lieber auf dem großen TV-Bildschirm ansehen? Möglich ist das!

Erstens, da es die DAZN-App auch für die gängigsten Smart-TV-Geräte gibt. Einfach die App auf Eurem Smart-TV installieren und schon steht Euch einem Fußballabend heute nichts im Wege.

Seit diesem Sommer bietet DAZN zudem zwei lineare TV-Sender an, welche ausgewählte Programmpunkte übertragen: DAZN 1 und DAZN 2. Heute läuft FC Liverpool vs. Leicester City auf DAZN 2, jeder mit einem Sky-Receiver oder Vodafone-Fernsehen kann DAZN 2 empfangen. Das gesamte Programm findet ihr hier.

FC Liverpool vs. Leicester City: Der Carabao Cup heute im LIVE-TICKER

Ihr habt keinen Zugriff auf DAZN, wollt FC Liverpool vs. Leicester City dennoch live verfolgen? Dann klickt rein in den kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL.

Hier geht's zum LIVE-TICKER zu FC Liverpool vs. Leicester City!

FC Liverpool vs. Leicester City im Carabao Cup heute live: Die Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn, mit welcher Aufstellung der FC Liverpool und Leicester City heute in das Pokalduell starten. Vor allem im Fall von Leicester heute ein interessanter Fakt.

FC Liverpool vs. Leicester City: Den Carabao Cup heute live sehen - die Übertragung in der Übersicht